Iran nimmt Rohölexporte nach Ende der US-Blockade wieder auf

Nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen USA und Iran haben erste Öltanker die Blockadezone verlassen. Drei Tanker mit insgesamt 4,8 Millionen Barrel Öl sind auf dem Weg. Die Wiederöffnung der Straße von Hormuz bleibt umstritten.

Die ersten Rohölexporte des Iran seit der Blockade durch die USA vor zwei Monaten sind angelaufen. Nach der Vereinbarung zwischen Teheran und Washington zur Beendigung des Iran-Kriegs verließen mehrere iranische Öltanker das bisher von der US-Marine blockierte Seegebiet.

Dies teilte am Mittwoch die Website TankerTrackers mit, die über den Transport und die Lagerung von Erdöl informiert. Es handle sich um Irans erste Rohölexporte seit zwei Monaten. Zunächst erklärte TankerTrackers unter Berufung auf Ortungsdaten und Satellitenbilder im Onlinedienst X, dass die beiden iranischen Supertanker Diona und Hero2 das bisherige Blockadegebiet verlassen hätten. An Bord befänden sich insgesamt 3,8 Millionen Barrel (604 Millionen Liter) iranisches Erdöl.

Später meldete die Website die Durchfahrt eines dritten iranischen Tankers mit einer Million Barrel Öl. Die USA und der Iran hatten am Sonntag eine Vereinbarung zur Beendigung ihres Krieges erzielt, der Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels begonnen hatte. Vorgesehen ist unter anderem eine sofortige Waffenruhe in der gesamten Region. Binnen 60 Tagen sollen Teheran und Washington ein abschließendes Friedensabkommen ausarbeiten.

Ihre zu Kriegsbeginn begonnene Blockade iranischer Häfen hatten die USA nach Angaben des iranischen Außenministeriums bereits am Dienstag beendet. Zu der vom Iran weitgehend gesperrten Straße von Hormuz gibt es unterschiedliche Äußerungen. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, die wichtige Meerenge werde wieder geöffnet, Mautgebühren sollten ihm zufolge nicht erhoben werden. Teheran sprach dagegen von einer Wiederöffnung der Straße von Hormuz binnen 30 Tagen.

Der Iran will zudem Gebühren für die Durchfahrt von Schiffen verlangen. Die Wiederaufnahme der Ölexporte ist ein bedeutender Schritt für die iranische Wirtschaft, die unter den Sanktionen und der Blockade stark gelitten hatte. Analysten erwarten, dass die Ölpreise auf dem Weltmarkt aufgrund des zusätzlichen Angebots aus dem Iran sinken könnten. Gleichzeitig bleibt die Frage der Mautgebühren für die Straße von Hormuz ein Streitpunkt zwischen den beiden Ländern.

Der Iran argumentiert, dass die Meerenge in seinen Hoheitsgewässern liege und er daher berechtigt sei, Gebühren zu erheben. Die USA hingegen betrachten die freie Durchfahrt als ein internationales Recht. Die kommenden Verhandlungen über das Friedensabkommen werden zeigen, ob eine Einigung in dieser Frage erzielt werden kann. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Spannung, da eine stabile Ölversorgung für die globale Wirtschaft von großer Bedeutung ist.

Insbesondere Länder wie Japan, Südkorea und Indien, die große Mengen Öl aus dem Nahen Osten importieren, hoffen auf eine dauerhafte Lösung. Die iranische Regierung hat bereits angekündigt, die Ölproduktion wieder hochzufahren, um die Einnahmen zu steigern. Experten gehen davon aus, dass der Iran innerhalb weniger Monate seine Vorkriegsförderung von etwa 3,8 Millionen Barrel pro Tag erreichen könnte. Dies würde den Weltmarkt weiter beeinflussen und möglicherweise zu niedrigeren Preisen an den Zapfsäulen führen.

Allerdings warnen einige Wirtschaftswissenschaftler, dass die geopolitischen Spannungen in der Region weiterhin Risiken bergen. Die Umsetzung des Friedensabkommens und die Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sind daher entscheidend für die Stabilität der Ölmärkte. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die beiden Länder ihre Differenzen überwinden können





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