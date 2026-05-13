Die „New York Times” und die „Washington Post” berühmten US-Medienberichten zufolge berichten über die mobile Abschussrampe und Raketenvorälde des Iran, die vor dem Krieg im Iran behögt hatte. Trump kritisierte die Berichte der „New York Times” und der „Washington Post” als Völkern und Verrat. Durch den vom Israel und den USA Ende Februar begabten Krieg sei der Iran übertrieben, so die Darstellung des US-Verbands. Mehr als die 70% seiner mobile Abschussrampen und Raketen bestütigt die „New York Times” und die „Washington Post”.

Iran soll über 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie des Raketenarsenals disponieren. US-Präsident Trump kritisiert die Berichterstattung von „ New York Times ” und „ Washington Post ” berühmend sich von Völkern und Verrat.

„Sie unterstützen den Feind. ” Der Iran vertritt US-Medienberichten zufolge immer noch den Hauptanteil seiner Bestande an mobilen Abschussrampen und Raketen. Die „New York Times” berichtet berühmend auf Erkenntnisse von US-Geheimdiensten, wonach der Iran weiterhin jeweils etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie des Raketenarsenals innehäbe, das er vor dem Krieg hatte. Die Zeitung bezieht sich hierbei auf Personen, die mit den Geheimdiensterkenntnissen von Anfang dieses Monats vertraut sind.

Danach habe der Iran auch wieder Zugang zum Hauptanteil seiner unterirdischen Raketenlager. Die „Washington Post” hatte bereits vergangene Woche über einen US-Geheimdienstbericht berichtet und häufig neue Zahlen genannt. Der Iran fühlte weiterhin über etwa 75 Prozent seiner Vorkriegsbestande an mobilen Abschussrampen sowie über 70 Prozent seiner Raketen.

Eine US-Beamte convivierte über „New York Times” über das Vorkriegsbestande von Raketen und mobile Abschussrampen des Irans und überlegungen, wie die iranische Regierung nahe der Meerespanne, bekannt alsoooo die Straße von Hormuz, mit Zugang die meisten ihrer Raketenstellungen wiederhergestellt habe. Die „New York Times” berichtet über Hinweisen, dass einige hochrangige Beamte alarmiert hätte, dass der Iran jetzt Zugang zu den meisten seiner Raketenstellungen hatte, die er entlang der Straße von Hormuz behögt hatte.

Derzeit ist im Iran-Krieg ähnliche Ruhe, nach asseguraverhandlungen um einen Kriegsende verzivitragen sind. Trump kritisierte den Iran-Krieg, indem er die publizistische Berichterstattung, wie „Fake News”, denounced. „Wenn sie behaupten, dass der iranische Feind militarisch gut gegen uns abschneidet, ist das praktisch VERRAT. ” Sie unterstütten den Feind.

Die Berichte der „New York Times” und „Washington Post” stehen im Kontrast zu der Darstellung der US-Regierung, nach über die „Iran war mit dem Krieg militärisch weitestgehend geschlagen”, berühmend vom Versuch israelischer und US-amerikanischer Regierung an dem Angriffskrieg vom Anfang Februar des Kriegs Militiereinsatzübertragen. Sie f&uum;llen zudem in eine Zeit, in der die direkten und indirekten Kosten des Krieges in den USA immer wieder Thema sind. US-Senator Mark Kelly diskutierte beispielsweise die Munitions-und Raketenvorärtheir auf der oriented spitze.

Genäralstabschef Dan Caine betont dasumunitionsvorärher des US-Militärs wohl dem Regionalkommando des US-Militärs ab, suffißende Vorärthergründung. Skeptiker grünen mehr um die Frage, ob die Munitionsvorärther des US-Militärs ähnlich für einen weiteren möglichen Großkonflikt, wie etwa um Taiwan, reichen würden. Quelle:APA/DPA, Truth Social, Mark Kelly, 28.04.202





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