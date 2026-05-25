Iran-Krieg: US-Präsident Trump und iranische Gespräche

Im Ringen um ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg geht es seit geraumer Zeit vor und wieder zurück. Zuletzt hieß es aus Washington, am Montag könnte eine Vereinbarung unterzeichnet werden, dann wollte US-Präsident Donald Trump doch wieder keine "übereilte" Übereinkunft. Wann es nun dazu kommen könnte, blieb unklar – und auch, ob der 14 Punkte umfassende Plan überhaupt das iranische Atom- und das Raketenprogramm beinhaltet.

Im Ringen um ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg geht es seit geraumer Zeit vor und wieder zurück. Zuletzt hieß es aus Washington, am Montag könnte eine Vereinbarung unterzeichnet werden, dann wollte US-Präsident Donald Trump doch wieder keine "übereilte" Übereinkunft.

Wann es nun dazu kommen könnte, blieb unklar – und auch, ob der 14 Punkte umfassende Plan überhaupt das iranische Atom- und das Raketenprogramm beinhaltet.

"Entweder der Deal mit dem Iran wird großartig und bedeutsam, oder es gibt keinen Deal", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle kein Abkommen, das zu einer Atombombe für den Iran führe. Doch viele Details im diskutierten "Memorandum of Understanding" sind weiterhin unklar. Laut dem iranischen Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei dreht sich die 60 Tage umfassende Rahmenvereinbarung um die Beendigung des Kriegs bzw. zur Verlängerung zur geltenden Waffenruhe.

Zu diesem Zeitpunkt gebe es keine Diskussionen über das Atomprogramm. Innerhalb der 60-Tagesfrist könne es Gespräche dazu geben. Das iranische Atomprogramm gilt als Hauptgrund für den Beginn des Kriegs gegen den Iran Ende Februar. Amerikanische und israelische Angriffe zielten wie auch schon im vergangenen Jahr auf die Nuklearanlagen in der Islamischen Republik.

Medienberichte der vergangenen Tage widersprechen sich, ob in der Rahmenvereinbarung die Atomfrage geklärt wird. Der Iran dementiert, möglicherweise auch um Hardliner im eigenen Land zu besänftigen. ORF-Korrespondent Christophe Kohl berichtet aus Washington über die widersprüchlichen Aussagen zu einem möglichen Iran-Abkommen. Beide Seiten spielten auf Zeit, die Kohl.

Nicht nur für die USA ist es hingegen ein Kernanliegen, auch für Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Am Sonntag teilte er mit, bei einem Telefongespräch mit Trump am Vorabend seien beide sich einig gewesen, "dass jedes endgültige Abkommen mit dem Iran die nukleare Gefahr beseitigen muss". Dies bedeute, dass die iranischen Anlagen zur Urananreicherung abgebaut und der Bestand an hochangereichertem Uran aus dem Land entfernt werden müssten. Intern dürfte sich Netanjahu aber über schwindenden Einfluss auf Trump beklagen.

Das habe Netanjahu Vertrauten mitgeteilt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von zwei israelischen Insidern. Ein weiterer offener Streitpunkt ist das iranische Raketenprogramm, das vor allem Israel und die Golfstaaten bedroht. Trump und Israel hatten in der Vergangenheit von der Zerstörung des iranischen Raketenarsenals gesprochen. In dem Entwurf für ein Rahmenabkommen wird das Raketenprogramm Berichten zufolge jedoch ausgeklammert.

Sollte sich dies bewahrheiten, wäre es aus israelischer Sicht eine Niederlage. Netanjahu hatte in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert, dass das unter Federführung des früheren US-Präsidenten Barack Obama 2015 vereinbarte Atomabkommen mit dem Iran das Raketenarsenal nicht beschränkte. Unklarheit herrscht auch bezüglich der Straße von Hormus, deren Blockade Folgen für die gesamte Weltwirtschaft hat. Mit der Sperre konnte der Iran ein wichtiges Druckmittel aktivieren.

Auch die ISA hatten Mitte April ihrerseits eine Blockade für Schiffe verhängt, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Laut der US-Nachrichtenwebsite Axios sieht der Plan vor, in den 60 Tagen die Meerenge wieder geöffnet werden. Der Iran habe angeboten, die Schifffahrt in der Straße von Hormus auf "Vorkriegsniveau" und "unter iranischer Verwaltung" zu ermöglichen. Auch die US-Blockade soll enden, der Iran könne zudem sein Sanktionen unterliegendes Öl nach Belieben verkaufen.

Ebenfalls Thema für die USA und Israel sind die Verbündeten des Iran in der Region. Teheran stützt sich auf ein Netzwerk von israelfeindlichen Partnern im Libanon, im Jemen, im Irak und im Gazastreifen. Die mächtigste unter den Milizen ist die libanesische Hisbollah. Nach Angaben von Axios sieht ein Entwurf für das Rahmenabkommen auch ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah vor.

Israel aber will seine Kriege selbst bestimmen. Nach Darstellung Netanjahus hat Trump ihm versichert, Israel habe weiterhin das "Recht, sich gegen Bedrohungen an allen Fronten zu verteidigen, einschließlich im Libanon". Offiziell gilt zwar eine Waffenruhe im Libanon, de facto greifen Israel und die Hisbollah einander jedoch weiterhin täglich gegenseitig an. Am Montag rief Trump mehrere Länder der muslimischen Welt auf, im Zuge einer möglichen Friedensvereinbarung den Abraham-Abkommen über eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel beizutreten.

In einem langen Posting listete Trump die Länder auf, mit deren Führung er am Samstag über Möglichkeiten zur Beendigung des Iran-Kriegs gesprochen habe. Er nannte Ägypten, Jordanien, Katar Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei





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