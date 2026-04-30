Iran-Krieg treibt Inflation in Österreich und Deutschland in die Höhe

Der Ausbruch des Iran-Krieges hat die Inflation in Österreich und Deutschland erneut angeheizt. Steigende Energiepreise und geopolitische Unsicherheiten sind die Hauptursachen für die Teuerung. Gewerkschaften kündigen Lohnforderungen an, während Wirtschaftsexperten eine Überprüfung der Indexierungssysteme fordern.

Der Ausbruch des Iran-Krieg es hat die kurzzeitige Rückkehr der Inflation auf das Zwei-Prozent-Ziel zunichte gemacht und führt zu einer erneuten Steigerung der Teuerung in Österreich und Deutschland.

Laut Schnellschätzung der Statistik Austria betrug die Inflation im April in Österreich 3,3 Prozent, im März waren es 3,2 Prozent. Diese Entwicklung wird maßgeblich durch die geopolitische Lage beeinflusst, insbesondere durch steigende Preise für Treibstoffe und Heizöl. Die Energiepreise lagen im April um 10,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, während die Spritpreisbremse eine dämpfende Wirkung hatte. Trotzdem stiegen die Dienstleistungspreise als Haupttreiber der Inflation mit 3,9 Prozent langsamer als im März (4,5 Prozent).

Lebensmittel, Tabak und Alkohol verteuerten sich um 2,7 Prozent. Die Wirtschaftsforschungsinstitute IHS und Wifo erwarten für das laufende Jahr einen Inflationsanstieg auf 2,9 bzw. 2,7 Prozent, wobei in pessimistischen Szenarien sogar bis zu 4,1 Prozent möglich sind. Kurz nach Kriegsbeginn schnellten die Treibstoffpreise in Österreich und Europa in die Höhe, wobei Diesel und Benzin Anfang April Spitzenwerte erreichten (1,787 Euro/Liter Benzin, 2,084 Euro/Liter Diesel).

Obwohl die Preise in den letzten Tagen gesunken sind, liegen sie weiterhin 20 bis 40 Cent über dem Niveau vor dem Konflikt. Experten betonen, dass die steigenden Energiepreise sich über die gesamte Produktionskette auswirken und zu Verteuerungen bei Düngemitteln, Chemikalien und Pharmazeutika führen werden. Als Reaktion auf die steigende Inflation fordern Wirtschaftsexperten eine Überprüfung des Systems der Indexierungen, möglicherweise durch die Verwendung des BIP-Deflators oder der Kerninflation anstelle des Verbraucherpreisindex.

Die höhere Inflation führt voraussichtlich zu einem weiteren Rückgang der realen Nettolöhne um 0,5 Prozent, nachdem sie bereits 2025 um 0,4 Prozent gesunken sind. Die Gewerkschaften haben angekündigt, in den kommenden Lohnrunden keine Lohnzurückhaltung mehr zu praktizieren. In Deutschland betrug die Inflation im April 2,9 Prozent, der höchste Wert seit Anfang 2024, was ebenfalls auf den Iran-Krieg und die steigenden Energiepreise zurückgeführt wird. Diesel verteuerte sich in Nordrhein-Westfalen um 36,1 Prozent, Benzin um 18,8 Prozent und Heizöl um 27,3 Prozent





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