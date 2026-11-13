Iran-Krieg: Ölmarkt stabilisiert sich trotz Hormus-Eskalation

Der Iran-Krieg hat den Ölmarkt kaum noch geschwächt. Die IEA meldet erste Stabilisierung, während US-Präsident Trump und Vizepräsident Vance über das Ende des Konflikts streiten.

Die Lage in der strategisch wichtigen Straße von Hormus hat sich zuletzt wieder verschärft. Am Freitag fuhr nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde ein Flüssiggastanker auf eine Seemine, er habe sich auf einer nicht genehmigten Route befunden und Warnungen ignoriert. Es war der vierte Tag hintereinander mit Zwischenfällen in der Meerenge. Seit Sonntag kam es laut iranischen Militärangaben an mindestens zwölf Öltankern zu Explosionen. Im Oktober gab es laut dem Washington Institute for Near East Policy 37 Angriffe. Das war der höchste Monatswert seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar.

Irakische Angriffe auf die Schifffahrt

Die Streitkräfte des Iran hatten ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen vor allem intensiviert. Ziel war es, vor den US-Kongresswahlen Präsident Donald Trump mit steigenden Ölpreisen innenpolitisch unter Druck zu setzen. Dennoch scheint es den iranischen Streitkräften zu gelingen, Angriffe mit Marschflugkörpern von Land auszuführen und Seeminen zu legen. Sie werden iranischen Angaben nach entweder mit Schnellbooten im Schutz der Dunkelheit ausgelegt oder mit Raketen in die Meerenge geschossen. Bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen wurde ein Großteil der iranischen Marine zerstört.

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Die US-Marine versucht seit mehreren Monaten, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Das US-Militär nahm zudem immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier. Nach Darstellung der USA ist die Meerenge unterdessen wieder weitgehend minenfrei. Bereits vor dem Krieg hatten führende iranische Generäle die Straße von Hormus als mögliches militärisches und politisches Druckmittel ins Spiel gebracht, sollte ihr Land eines Tages angegriffen werden.

Ölmarkt stabilisiert sich trotz Krieg

Trotz der anhaltenden Angriffe auf Tanker dürfte die blockierte Meerenge ihren großen Schrecken für den globalen Ölmarkt verloren haben. Die Internationale Energieagentur (IEA) sieht die weltweite Ölversorgung erstmals seit Ausbruch des Iran-Krieges auf Erholungskurs. Der Ölmarkt zeige erste vorsichtige Anzeichen einer Marktstabilisierung, teilte die IEA am Freitag mit. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn übersteige das weltweite Ölangebot wieder die Nachfrage. Die weltweiten Vorräte stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel.

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Dies geschah, da sich die Ölexporte aus der Golfregion deutlich schneller erholten als die weltweite Nachfrage. Für 2027 wird eine weitere Erholung der weltweiten Ölversorgung erwartet. Die Lage in der Straße von Hormus hat sich somit auf dem Markt kaum noch niederschlagen. Die IEA hebt hervor, dass sich die Versorgungslage weltweit verbessert hat, obwohl militärische Spannungen bestehen bleiben.

Interne Konflikte im Weißen Haus

Währenddessen trägt sich im Weißen Haus nach der Wahlschlappe der Republikaner bei den Midterms ein Konflikt um das Ende des Iran-Krieges zu. US-Präsident Trump hat Vizepräsident JD Vance schroff ermahnt, seinen Fokus vom Iran-Krieg abzuwenden. Stattdessen solle Vance sich der Bekämpfung von Korruption und Kriminalität in von den Demokraten kontrollierten Städten und Bundesstaaten widmen. Trump erklärte bereits Anfang der Woche, er glaube, der Krieg sei militärisch gesehen praktisch vorbei.

Vance hatte den Krieg unverblümt für die vernichtenden Verluste der Republikaner bei den Zwischenwahlen in der vergangenen Woche verantwortlich gemacht. Auf der Plattform X schrieb er: Wenn Sie argumentieren möchten, dass es das wert war, den Senat für die nächsten sechs Jahre zu verlieren, dann tun Sie das. Vance erwägt, 2028 für das Weiße Haus zu kandidieren. Die Unzufriedenheit der Wähler und Wählerinnen mit Trump könnte diese Ambitionen jedoch beeinträchtigen.

Trump schrieb am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social: Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge. Seine Aussagen schienen sich auf einen Artikel des Wall Street Journal zu beziehen. Demzufolge treibt Vance direkte Verhandlungen mit Teheran voran. Über Vermittler sollen Sondierungen gelaufen sein. Laut dem US-Portal Axios telefonierte Vance zuletzt beinahe täglich mit Katars Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sowie Pakistans Armeechef Asim Munir. Nachdem Vance zwei Jahre lang loyal an der Seite Trumps stand, geht er nun erkennbar auf Distanz zum Präsidenten. Er will so versuchen, das konservative MAGA-Lager hinter sich zu versammeln. Trump hat bis jetzt noch keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin für die Wahl 2028 unterstützt.