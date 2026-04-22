Iran-Krieg bremst Arbeitsmarkt: AMS-Chef Kopf erwartet keine Trendwende

Der Iran-Krieg hat die erwartete Erholung am österreichischen Arbeitsmarkt zunichte gemacht. AMS-Chef Johannes Kopf rechnet heuer mit stagnierenden oder leicht steigenden Arbeitslosenzahlen und sieht keine Notwendigkeit für einen massiven Ausbau der Kurzarbeit. Er betont die Bedeutung von Weiterbildung, insbesondere im Hinblick auf die Künstliche Intelligenz.

Der österreichische Arbeitsmarkt sieht sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die durch die geopolitische Lage, insbesondere den Konflikt im Iran, und die damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten verschärft werden.

Johannes Kopf, der Vorstandsdirektor des Arbeitsmarktservice (AMS), äußerte seine Besorgnis über die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen. Die im Frühjahr 2023 erwartete positive Trendwende ist durch die Eskalation der internationalen Spannungen zunichte gemacht worden, was zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich geführt hat. Kopf betonte jedoch, dass er kein Anhänger eines pessimistischen Szenarios eines massiven Jobverlustes durch Künstliche Intelligenz (KI) ist, obwohl er langfristig mit Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt rechnet.

Die aktuelle Konjunkturlage und die Energiepreise spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit. Kopf rechnet nicht mit einem signifikanten Anstieg der Kurzarbeit, da die hohen Energiepreise im aktuellen Kurzarbeitsmodell keinen direkten Bewilligungsgrund darstellen. Kurzarbeit würde lediglich in extremen Fällen greifen, beispielsweise wenn die Versorgung mit Kerosin vollständig unterbrochen wäre. Das AMS verfügt über begrenzte Mittel für Kurzarbeit, mit einem budgetierten Betrag von 20 Millionen Euro für das laufende Jahr.

Die Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS hatten bereits Ende März eine Stagnation oder einen leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen prognostiziert. Die tatsächliche Entwicklung hängt maßgeblich von der Dauer der Iran-Krise und der Höhe der Energiepreise ab, die die Konjunkturentwicklung erheblich beeinflussen können. Kopf beobachtet mit großem Interesse die aktuellen Regierungsverhandlungen bezüglich des Doppelbudgets für 2027/28, da diese die zukünftige Finanzierung des AMS und seiner aktiven Arbeitsmarktpolitik bestimmen werden.

Für das laufende Jahr steht dem AMS ein Förderbudget von rund 1,3 Milliarden Euro für aktive Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung, welches die Förderung von Aus- und Weiterbildung, Mobilität und befristeter Beschäftigung umfasst. Die Regierung hat im vergangenen Jahr bereits Einschränkungen bei der Bildungskarenz und dem geringfügigen Zuverdienst neben dem Arbeitslosengeld beschlossen, die ab diesem Jahr budgetwirksam werden. Am 8. Juni tritt ein strengeres Nachfolgemodell für die Bildungskarenz in Kraft, das mit maximal 150 Millionen Euro pro Jahr dotiert ist.

Im Vergleich dazu gab es bei der bisherigen Bildungskarenz keine Förderobergrenze, und die Kosten beliefen sich zuletzt auf rund 600 Millionen Euro pro Jahr. Kopf unterstrich die Bedeutung von Weiterbildung, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Künstlichen Intelligenz. Er wünscht sich ein öffentliches Weiterbildungsbudget für Beschäftigte, um sicherzustellen, dass diese mit neuen Technologien wie KI umgehen können. Dies würde nicht nur die Beschäftigungsfähigkeit der österreichischen Arbeitskräfte sichern, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil für Österreich darstellen.

Kopf betonte, dass Österreich langfristig zwar Arbeitsplätze durch KI verlieren wird, aber gleichzeitig auch neue Arbeitsplätze entstehen werden. Eine genaue Prognose über die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt sei jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Er plädierte dafür, dass die Investitionen in die aktive Arbeitsmarktpolitik bei den Budgetverhandlungen nicht gekürzt werden sollten, um die Herausforderungen der aktuellen Konjunkturlage bewältigen zu können





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