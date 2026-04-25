Iran hält Blockade der Straße von Hormus aufrecht – „Moskitoflotte“ sorgt für Unruhe

Trotz schwerer Verluste an der Marine hält der Iran die Blockade der Straße von Hormus aufrecht und setzt auf asymmetrische Kriegsführung mit seiner 'Moskitoflotte' aus Schnellbooten. Die Situation verschärft sich, während die USA eine Seeblockade aufrechterhalten und die Weltwirtschaft unter den Auswirkungen leidet.

Nach den umfassenden Angriffen der USA und Israels gegen den Iran ist die iranische Marine erheblich geschwächt, doch Teheran hält die Blockade der Straße von Hormus aufrecht.

Die US-Marine setzt ihre Seeblockade gegen Schiffe fort, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Gleichzeitig agiert die iranische Revolutionsgarde mit ihrer sogenannten „Moskitoflotte“ – einer großen Anzahl von Schnellbooten. Ein Beispiel für diese Taktik zeigte das iranische Staatsfernsehen mit der Erstürmung eines Containerschiffs, der „MSC Francesca“, durch iranische Spezialkräfte. Aufnahmen zeigten maskierte Soldaten, die von einem Schnellboot aus über eine Strickleiter an Bord gingen.

Ein weiteres Schiff, die „Epaminondas“, wurde ebenfalls gekapert, wobei der Iran den Schiffen vorwarf, ohne Genehmigung die Straße von Hormus passiert zu haben. Am Donnerstag begann der Iran mit der Erhebung von Mautgebühren für die Durchfahrt der blockierten Straße. Die „Moskitoflotte“ besteht aus vielen kleinen, schnellen und wendigen Booten, die flexibel eingesetzt werden können, um Tanker und Frachter an der Durchfahrt zu hindern. Ihre geringe Größe und hohe Manövrierfähigkeit machen sie schwer zu erfassen.

Die Boote operieren unberechenbar, starten oft aus getarnten Positionen entlang der Küste oder auf Inseln. Zahlreiche Tanker und Frachter liegen derzeit in der Straße von Hormus vor Anker. Die Boote sind mit Kampfausrüstung ausgestattet, einschließlich Antischiffsraketen und Drohnen. Angriffe können auch von mobilen Landstartanlagen erfolgen, was die Rückverfolgung erschwert.

Militäranalysten betonen, dass diese Kombination aus See- und Landoperationen besonders schwer zu bekämpfen ist. Der iranisch-amerikanische Politikwissenschaftler Saeid Golkar beschreibt die Revolutionsgarde als „Guerillatruppe auf See“, die auf „asymmetrische Kriegsführung“ setzt, insbesondere im Persischen Golf und in der Straße von Hormus. Anstatt auf große Kriegsschiffe zu setzen, werden Blitzangriffe bevorzugt. Alex Plitsas, ein Nahost-Experte, vergleicht die Boote mit einem „Gelsenschwarm“ – klein und lästig.

Diese Strategie ist jedoch nicht neu und geht auf Konfrontationen mit den USA im Iran-Irak-Krieg der 1980er Jahre zurück. Damals entwickelte Teheran bereits die Taktik, nicht mit großen Kriegsschiffen zu konkurrieren, sondern mit kleinen, schnellen Booten, Minen und später auch mit Drohnen zu arbeiten. Im Laufe der Zeit hat sich die Technologie weiterentwickelt, mit mehr Drohneneinsatz, moderneren Raketen und größeren Schiffen wie Drohnenträgern.

Die Grundlogik ist jedoch gleich geblieben: Die Schwäche gegenüber der US-Marine soll durch Überraschung, Geschwindigkeit und viele kleine, schwer vorhersehbare Angriffe ausgeglichen werden. Zusätzlich erschwert die Revolutionsgarde die Passage durch die Verlegung von Seeminen und die Deklaration bestimmter Bereiche als Gefahrenzonen. US-Präsident Donald Trump ordnete die Zerstörung von minenlegenden Booten an und befahl der US-Marine, jedes Boot, unabhängig von seiner Größe, zu beschießen und zu zerstören. Die Passierbarkeit der Straße von Hormus hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Die Anzahl der Passagen ist von rund 120 pro Tag auf durchschnittlich vier bis fünf täglich gesunken. Die Straße von Hormus ist neben dem iranischen Atomprogramm ein zentrales Thema in den Verhandlungen über ein mögliches Ende des Konflikts. Die USA fordern eine Öffnung der Meerenge, während Teheran ein Ende der US-Blockade iranischer Häfen als Voraussetzung für eine Rückkehr an den Verhandlungstisch fordert.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zeigte sich überzeugt, dass niemand ohne Genehmigung der US-Marine die Straße von Hormus verlassen kann und gab an, dass bereits 34 Schiffe zurückgewiesen wurden. Die Blockade werde globaler. In Europa werden derzeit Beratungen über einen Marineeinsatz zur Absicherung der Straße von Hormus geführt





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