Iran gegen Neuseeland: Politische Proteste und emotionales Unentschieden in Inglewood

Beim WM-Vorbereitungsspiel zwischen Iran und Neuseeland in Inglewood kam es zu politischen Protesten. Fans zeigten Banner mit Bezug zu den jüngsten Konflikten, während Spieler wie Ramin Rezaeian politische Gesten machten. Das Spiel endete 2:2.

Vor und in dem riesigen Stadion in Inglewood bei Los Angeles wurden immer wieder Botschaften im Zusammenhang mit dem monatelangen Krieg der USA und Israels gegen den Iran kundgetan.

Im Stadion versammelten sich Anhänger und Gegner des Kurses Teherans. Pfiffe waren ebenso zu hören wie Anfeuerungen. Zu sehen waren sowohl die aktuelle iranische Fahne als auch die ältere aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. Letztere wird als Symbol der Opposition angesehen, die in der südkalifornischen Diaspora viele Anhängerinnen und Anhänger hat.

In der Arena hatte der Weltverband FIFA per Gerichtsbeschluss das Recht, die sogenannte Löwe-und-Sonne-Flagge einzukassieren - immer wieder waren Ordner bei entsprechenden Maßnahmen zu sehen. Oft fotografiert wurde außerdem ein Banner mit der Aufschrift 42.000 #IranMassacre. Die Botschaft wurde als Hinweis auf die gewaltsame Niederschlagung der Proteste in Teheran Anfang des Jahres mit Tausenden Opfern verstanden. Eine andere Kleingruppe zeigte ein Plakat mit der Aufschrift Minab168.

Bei dem US-Angriff in Minab am Persischen Golf waren Ende Februar mindestens 168 Schülerinnen zwischen sieben und zwölf Jahren ums Leben gekommen. Während der iranischen Nationalhymne waren Pfiffe zu hören. Die iranischen Spieler standen geschlossen am Mittelkreis und hielten sich jeweils die Hand auf die Brust. Auf der Ehrentribüne verfolgte FIFA-Präsident Gianni Infantino das Geschehen.

Nach Anpfiff waren die Unterstützer der Mannschaft laut und klar in der Mehrheit. Die iranischen Tore wurden lautstark bejubelt. Neuseeland ging durch den ehemaligen St. Pölten-Profi Elijah Just zweimal in Führung, Team Melli traf jeweils zum Ausgleich. Zu Ausschreitungen kam es nicht, die Stimmung im Stadion mit 70.108 Zuschauerinnen und Zuschauern war friedlich und teils sogar ausgelassen.

Zunächst einmal möchte ich unsere Fans in Los Angeles erwähnen. Die Atmosphäre während des Spiels war unglaublich - über die gesamten 90 Minuten hinweg, sagte Stürmer Mehdi Taremi. Der seit einigen Jahren in Europa spielende Kapitän stand den Medienvertretern lange Rede und Antwort. Wisst ihr, das ist alles ein Desaster für uns, meinte Taremi über die schwierigen Rahmenbedingungen für seine Mannschaft.

Der ehemalige Porto- und Inter-Stürmer berichtete von einem Kabinen-Besuch von Infantino. Der FIFA-Chef habe seine Hilfe versprochen. Ramin Rezaeian zog sich bei seinem Jubel zum 1:1 das Trikot über den Kopf und erklärte diese Geste im Anschluss an das Spiel kryptisch als etwas Politisches, das er aber nicht weiter ausführen wolle. Der bei Foolad in der Heimat spielende Verteidiger dankte den Menschen im Iran.

Sie verdienen mehr. Er wollte nur Fragen zum Fußball beantworten. Teamchef Amir Ghalenoei erklärte, dass sein Team gezwungen worden sei, unmittelbar nach dem Spiel zurück ins WM-Camp nach Mexiko zu reisen. Wir wollten eigentlich hier übernachten und morgen Mittag zurückkehren, aber es wurde uns nicht erlaubt, berichtete der 62-Jährige.

Er habe keine Ahnung, warum dies passiere. Vielleicht ist unsere Mannschaft die am stärksten benachteiligte bei dieser WM, sagte Ghalenoei. Mit der Atmosphäre während der Partie zeigte sich der Cheftrainer erfreut. Es war sehr positiv, ich war sehr zufrieden mit den Anhängern und Fans, die die iranischen Spieler unterstützt haben.

Der Iran wird auch das zweite Gruppenspiel gegen Belgien in Inglewood bestreiten, ehe es zum Gruppenabschluss in Seattle gegen Ägypten geht. Nach den ersten Spielen halten alle vier Teams bei je einem Zähler. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Die Partie war nicht nur sportlich bedeutsam, sondern auch eine Bühne für politische Botschaften.

Viele iranische Fans in der Diaspora nutzten die Gelegenheit, um auf die Menschenrechtslage im Iran aufmerksam zu machen. Die FIFA hatte zuvor angekündigt, dass sie politische Symbole im Stadion nicht dulden würde, doch die Umsetzung gestaltete sich schwierig. Ordner konfiszierten immer wieder die alten iranischen Flaggen, während andere Fahnen weiterhin gehisst wurden. Die Spieler selbst hielten sich bedeckt, zeigten aber durch ihre Körpersprache Verbundenheit mit dem Volk.

Insbesondere der Jubel von Rezaeian und Taremis Worte nach dem Spiel wurden als solidarische Gesten interpretiert. Das 1:1-Unentschieden gegen Neuseeland war für den Iran ein wichtiger Punkt, um die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Die Stimmung im Stadion trug dazu bei, dass die Mannschaft trotz der widrigen Umstände eine kämpferische Leistung zeigte. Vor dem Hintergrund der politischen Spannungen bleibt abzuwarten, wie die weiteren Spiele in den USA verlaufen werden.

Die FIFA und die lokalen Behörden stehen vor der Herausforderung, die Balance zwischen Sicherheit und Meinungsfreiheit zu wahren





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