Iran fordert Freigabe von 24 Milliarden Dollar als Test für Trump

Der Iran verknüpft die Freigabe von eingefrorenen US-Vermögenswerten mit einer möglichen Einigung. Laut einem Militärberater ist die Summe von 24 Milliarden Dollar ein "Test" für US-Präsident Trump. Die blockierten Gelder aus der Zeit nach der Islamischen Revolution sind ein zentraler Streitpunkt in den angespannten Beziehungen.

Der Iran fordert von den USA die Freigabe von 24 Milliarden Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten. Laut Mohsen Resai , dem Militärberater von Iran s oberstem Führer Ajatollah Chamenei, ist dies ein entscheidender Test für die Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump zu einer Einigung.

Resai, der früher Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden war, erklärte in einem Interview mit CNN, dass die Verhandlungen vor allem wegen dieses Streits ins Stocken geraten seien.

"Das ist die Prüfung, die die Vereinigten Staaten bestehen müssen", sagte er. Diese Gelder gehörten dem Iran und seien nicht etwa Geschenke der USA. Die iranische Wirtschaft leidet seit Jahrzehnten unter westlichen Sanktionen, die durch die Islamische Revolution 1979 verschärft wurden. Damals wurden umfangreiche iranische Auslandsvermögen eingefroren.

Iranische Schätzungen beziffern den Gesamtwert dieser blockierten Aktiva auf 100 bis 123 Milliarden Dollar. Teheran besteht darauf, dass eine dauerhafte Beendigung des Konflikts mit den USA nur möglich ist, wenn ein Teil dieser Summen freigegeben wird. Die Forderung nach den 24 Milliarden Dollar wird daher als direkter Hebel für mögliche Verhandlungen gesehen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und den USA sind seit langem extrem angespannt.

Das Atomabkommen (JCPOA) von 2015, das vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama initiiert wurde, war später von Trump einseitig aufgekündigt worden. Seitdem hat sich die wirtschaftliche Isolation Irans vertieft. Die aktuelle Forderung der iranischen Führung zielt nicht nur auf finanzielle Entlastung, sondern auch auf eine grundsätzliche Veränderung des Verhandlungsgegenstands ab.

Indem Teheran die Freigabe der Gelder zur Voraussetzung für Gespräche über den "Weg für eine Einigung" macht, versucht es, die Agenda zu diktieren und den Druck auf die amerikanische Seite zu erhöhen. Die USA ihrerseits verlangen von Iran zunächst Zugeständnisse in Nuklearfragen und regionalen Aktivitäten. Aus iranischer Sicht stellt die blockierte Summe einen zentralen Nerv dar: Das Land benötigt dringend Devisen, um die eigene Wirtschaft zu stabilisieren, Importe zu finanzieren und die Folgen der Sanktionen abzufedern.

Die 24 Milliarden Dollar sind nur ein Teil der insgesamt eingefrorenen Vermögenswerte, doch ihre Freigabe könnte als symbolischer und praktischer Durchbruch gewertet werden. Gleichzeitig dient die Forderung auch der innenpolitischen Legitimierung der Regierung, die eine harte Linie gegenüber den USA vertritt und gleichzeitig wirtschaftliche Erleichterungen verspricht. Für die USA bedeutet die iranische Forderung eine komplexe Herausforderung.

Die Freigabe der Gelder könnte als Zugeständnis an eine als Gegner betrachtete Regierung interpretiert werden, was besonders im Wahlkampf und im amerikanischen Kongress Bedenken auslösen würde. Zudem ist unklar, ob eine solche Maßnahme ohne Gegenleistungen Irans in Nuklearfragen oder regionaler Deeskalation politisch vermittelbar wäre. Die Dynamik zeigt, wie stark die Verhandlungen von wechselseitigen Bedingungen geprägt sind und dass die eigentlichen Gesprächsinhalte oft hinter symbolischen Fragen wie der Freigabe von Vermögenswerten zurückstehen.

Beide Seiten testen so die Grenzen ihrer Möglichkeiten und die Entschlossenheit des Gegenübers aus.





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