Iran droht den USA mit Angriffen in der Straße von Hormus – Eskalationsgefahr wächst

Der Iran hat mit Angriffen auf US-Streitkräfte gedroht, sollten diese sich der Straße von Hormus nähern. Die Drohung erfolgt inmitten wachsender internationaler Besorgnis über eine mögliche Eskalation der Spannungen in der Region. Der EPG-Gipfel in Eriwan berät über die Kriege im Iran und der Ukraine.

Der Iran hat mit direkten Angriffen auf US-Streitkräfte gedroht, sollten diese sich der strategisch wichtigen Straße von Hormus nähern oder diese befahren. Diese Warnung erfolgte durch Ali Abdollahi, einen Sprecher des iranischen Zentralkommandos, in einer Erklärung gegenüber dem staatlichen iranischen Sender Irib am Montag.

Abdollahi betonte, dass jede ausländische Militärpräsenz, insbesondere die des als aggressiv wahrgenommenen US-Militärs, Ziel eines Angriffs werden würde, sollte die Absicht bestehen, die Meerenge zu erreichen oder in sie einzudringen. Die Drohung erfolgt inmitten wachsender internationaler Besorgnis über eine mögliche Eskalation der Spannungen in der Region, insbesondere nach der Ankündigung der US-Marine, am selben Tag mit der Begleitung von Schiffen zu beginnen, die in der Straße von Hormus feststecken.

Diese Ankündigung wurde von iranischer Seite als Provokation interpretiert und führte zu der nun ausgesprochenen Warnung. Die Situation wird zusätzlich durch die anhaltenden Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts im Iran und in der Ukraine kompliziert, die bisher wenig Fortschritte gezeigt haben. Die internationale Gemeinschaft ruft zu Deeskalation und einem abgestimmten Vorgehen auf, um eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu gewährleisten, ohne dabei die regionale Stabilität weiter zu gefährden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisierte bei seiner Ankunft zum Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Eriwan den unklaren Rahmen der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Militäraktion. Macron betonte die Notwendigkeit klarer strategischer Ziele und einer umfassenden Bewertung der potenziellen Konsequenzen eines militärischen Eingriffs. Seine Kritik unterstreicht die wachsende Besorgnis innerhalb der Europäischen Union über die zunehmend unvorhersehbare Natur der US-amerikanischen Außenpolitik und die damit verbundenen Risiken für die europäische Sicherheit.

Die Waffenruhe im Iran, die Anfang April in Kraft trat, hat bisher keine substanziellen Fortschritte bei der Beendigung des Konflikts gebracht. Die Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien sind ins Stocken geraten, und die Gefahr einer Wiederaufnahme der Kampfhandlungen bleibt bestehen. Gut zwei Monate nach Beginn des Iran-Kriegs wächst die Sorge vor einer erneuten Eskalation, die die gesamte Region destabilisieren könnte. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Öltransportrouten der Welt, spielt eine zentrale Rolle in dieser angespannten Lage.

Eine Blockade oder Störung des Schiffsverkehrs in dieser Meerenge hätte gravierende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Energieversorgung. Der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Eriwan dient als Plattform für intensive Beratungen zwischen mehr als 40 Staats- und Regierungschefs über die drängendsten Herausforderungen für die europäische Sicherheit und Stabilität. Neben den Kriegen im Iran und in der Ukraine stehen auch Themen wie Migration, Klimawandel und die Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten auf der Agenda.

Die Teilnehmer versuchen, eine gemeinsame europäische Position zu entwickeln, um auf die komplexen geopolitischen Herausforderungen zu reagieren und die Interessen Europas zu wahren. Die Abwesenheit des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) bei dem Gipfel ist bemerkenswert. Er wird von Emmanuel Macron vertreten, was die Bedeutung der französischen Rolle in der europäischen Politik unterstreicht. Die Diskussionen in Eriwan konzentrieren sich auf die Suche nach diplomatischen Lösungen und die Vermeidung einer weiteren Eskalation der Konflikte.

Die Europäische Union betont die Notwendigkeit einer multilateralen Herangehensweise und die Bedeutung der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, um eine friedliche und nachhaltige Lösung der Krisen zu erreichen. Die Situation in der Straße von Hormus wird als besonders kritisch angesehen, da sie das Potenzial hat, sich schnell zu einem größeren regionalen Konflikt zu entwickeln. Die internationale Gemeinschaft ist gefordert, alle diplomatischen Kanäle zu nutzen, um eine Deeskalation zu erreichen und die Sicherheit der Schifffahrt in dieser wichtigen Wasserstraße zu gewährleisten





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