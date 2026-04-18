Iran droht allen Schiffen in Hormus-Straße mit Angriffen – Eskalation der Spannungen

Die Lage in der strategisch wichtigen Hormus-Straße verschärft sich dramatisch. Die iranischen Revolutionsgarden drohen allen Schiffen mit Angriffen, die versuchen, die Meerenge zu passieren, und deuten damit eine weitere Eskalation der regionalen Spannungen an. Mehrere Zwischenfälle, darunter Angriffe auf Tanker und Bedrohungen gegen Kreuzfahrtschiffe, unterstreichen die gefährliche Situation.

Die strategisch äußerst wichtige Straße von Hormus, ein entscheidender Seeweg für den globalen Handel und insbesondere für den Öltransport, steht erneut im Zentrum erheblicher internationaler Besorgnis. Die Spannungen haben sich in den letzten Tagen signifikant zugespitzt, nachdem die iranischen Revolutionsgarden mit direkten Angriffen auf jegliches Schiff gedroht haben, das versucht, diese schmale Meerenge zu durchqueren. In einer öffentlichkeitswirksamen Erklärung, die über die Webseite der Revolutionsgarden , Sepah News, verbreitet wurde, wurde klargestellt, dass jeder Annäherungsversuch an die Straße von Hormus als eine Form der Kooperation mit dem Feind gewertet werde. Jedes Schiff, das sich der Meerenge nähere, werde ohne Ausnahme ins Visier genommen und mit militärischen Mitteln bekämpft.

Diese drastischen Drohungen erfolgten nur einen Tag, nachdem die iranische Regierung am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon die Öffnung der Straße von Hormus für Handelsschiffe verkündet hatte. Diese Ankündigung hatte zunächst zu einer spürbaren Entspannung an den globalen Finanzmärkten geführt, was sich unter anderem in einem Rückgang der Ölpreise widerspiegelte. Auch US-Präsident Donald Trump hatte die vermeintliche Öffnung der Meerenge begrüßt, wenngleich er die Beibehaltung der US-Blockade iranischer Häfen bekräftigte. Diese widersprüchliche Haltung der USA scheint den Iran zu einer Kehrtwende bewogen zu haben.

Bereits am Samstagvormittag revidierte das zentrale Militärkommando der Islamischen Republik seine frühere Aussage und erklärte, dass die Straße von Hormus bis auf Weiteres unter der strengen Führung und Kontrolle der Streitkräfte stehe. Diese Maßnahme sei eine direkte Reaktion auf die fortgesetzte Weigerung der USA, eine freie und ungehinderte Schifffahrt zum Iran zu ermöglichen. Die Revolutionsgarden warnten in ihrer Erklärung zudem alle Schiffe, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Zweck, davor, ihre derzeitigen Ankerplätze im Persischen Golf und im Golf von Oman zu verlassen, um jegliche Eskalation zu vermeiden, was die Besorgnis weiter steigen ließ.

Die Drohungen der Revolutionsgarden erhielten am Samstag bedrohliche Aktualität durch mehrere konkrete Zwischenfälle in der Meerenge. Laut Angaben der britischen Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) wurde ein Tanker von zwei Patrouillenbooten der Revolutionsgarden attackiert. Glücklicherweise konnte sich das betroffene Schiff zusammen mit seiner Besatzung in Sicherheit bringen, ohne dass ernsthafter Schaden entstanden ist. Parallel dazu berichtete die Sicherheitsfirma Vanguard Tech von einer beunruhigenden Begegnung, bei der die Revolutionsgarden das TUI-Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 4 bedrohten. Dieses Schiff, das zu diesem Zeitpunkt ohne Passagiere unterwegs war, geriet offenbar unter Beschuss. Laut Aussage des Kapitäns erklärten die Revolutionsgarden, sie würden einen Einsatz ausführen und schießen, um das Schiff zu zerstören. In unmittelbarer Nähe des Kreuzfahrtschiffes kam es zu einem Einschlag, obwohl laut ersten Berichten keine Schäden gemeldet wurden. Ein drittes und ebenfalls besorgniserregendes Ereignis ereignete sich, als ein Containerschiff nach Informationen der UKMTO von einem bisher unbekannten Projektil getroffen wurde.

Diese Serie von Zwischenfällen unterstreicht die volatile und gefährliche Natur der aktuellen Situation in der Straße von Hormus und wirft ernste Fragen hinsichtlich der internationalen Schifffahrtssicherheit und der regionalen Stabilität auf. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit höchster Aufmerksamkeit, da eine weitere Eskalation unvorhersehbare globale Folgen haben könnte.





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