Iran angreift amerikanischen Stützpunkt als Vergeltung für US-Angriffe

Der Iran hat einen amerikanischen Stützpunkt als Vergeltung für US-Angriffe angegriffen. Die USA hatten zuvor iranische Raketenstellungen und Schiffe attackiert. Die Angriffe seien begrenzt und rein defensiv gewesen, sagte ein Regierungsvertreter in Washington.

In der Nacht hat der Iran laut staatlichem Fernsehen als Vergeltung für US- Angriffe einen amerikanischen Stützpunkt angegriffen. Das Ziel war laut Angaben jenes US-Stützpunktes, von dem aus zuvor Angriffe auf den Iran gestartet wurden, wie das Fernsehen unter Berufung auf die Revolutionsgarden berichtete.

Wo sich der amerikanische Stützpunkt genau befindet, wurde nicht bekanntgegeben. Das Golfemirat Kuwait, das mit Washington verbündet ist, meldete unterdessen Drohnen- und Raketenangriffe auf sein Land. Nach Angaben eines Regierungsvertreters in Washington schossen US-Streitkräfte vier iranische Drohnen ab.

Zudem sei ein Stützpunkt in Bandar Abbas angegriffen worden, von dem gerade eine fünfte Drohne starten sollte. Die Drohnen hätten laut US-Seite eine Gefahr für die Straße von Hormus dargestellt. Die Angriffe seien begrenzt und rein defensiv gewesen. Ziel sei es, die geltende Waffenruhe aufrechtzuerhalten.

Iranische Medien berichteten dagegen von drei starken Explosionen nahe Bandar Abbas. Die Hafenstadt liegt im Süden des Landes und gilt als strategisch wichtig. Eigentlich gilt im Iran-Krieg derzeit eine Waffenruhe. Bereits in der Nacht auf Dienstag hatten die USA allerdings iranische Raketenstellungen und Schiffe attackiert.

Auch damals sprach Washington von Selbstverteidigung. US-Präsident Donald Trump zeigte sich zuletzt unzufrieden mit den Verhandlungen mit Teheran. Sollte es keine Einigung geben, müssten die USA die Sache einfach zu Ende bringen, sagte er im Weißen Haus





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