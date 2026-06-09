Irakischer Nationalheld am US-Flughafen festgehalten - WM-Teilnahme vorerst gesichert

Kurz vor der WM 2026 wird irakischer Fußball-Nationalstürmer Aymen Hussein in Chicago stundenlang von US-Behörden festgehalten und sein Handy durchsucht. Ein Teammitglied wurde sogar zurückgeschickt. Die irakische Mannschaft steht vor ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1986.

Vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt ein Zwischenfall an der US-Grenze für Aufregung im irakischen Lager. Die Vorfreude auf die erste WM-Teilnahme seit vier Jahrzehnten bekam für den Irak einen heftigen Dämpfer.

Wie berichtet wird, wurde Nationalstürmer Aymen Hussein nach seiner Ankunft in den USA stundenlang von den US-Behörden verhört. Der 30-Jährige war noch Anfang April der große Held seines Landes, als er mit seinem entscheidenden Treffer im Playoff gegen Bolivien den Irak als letztes der 48 Teams zur Weltmeisterschaft 2026 schoss. Nun wurde ausgerechnet um seine Teilnahme mehrere Stunden lang gezittert.

Laut einem dem Team nahestehenden Vertreter des irakischen Olympischen Komitees wurde Hussein am Flughafen O'Hare in Chicago fast sieben Stunden lang von den US-Behörden festgehalten. Während der Befragung soll auch sein Mobiltelefon kontrolliert worden sein. Erst danach durfte der Torjäger offiziell einreisen.

Allerdings hatte er noch Glück im Unglück, denn für ein anderes Teammitglied kam es noch schlimmer. Dem Bericht zufolge wurde Nationalteam-Fotograf Talal Salah sogar mehr als zehn Stunden lang festgehalten. Auch bei ihm überprüften die Behörden das Handy. Am Ende folgte die härteste Entscheidung: Die US-Behörden verweigerten Salah die Einreise komplett und schickten ihn zurück.

Für den Irak hat die WM 2026 einen besonderen Stellenwert. Erstmals seit 1986 steht die Nationalmannschaft wieder auf der größten Fußball-Bühne der Welt. Damals war in Mexiko allerdings bereits nach der Gruppenphase Endstation. Auch diesmal wartet eine Mammut-Aufgabe auf den Außenseiter.

In Gruppe I trifft der Irak auf Norwegen, Frankreich und Senegal. Das erste Spiel steigt in der Nacht auf den 17. Juni gegen Norwegen in Boston. Danach geht es gegen Mitfavorit Frankreich in Philadelphia, ehe zum Abschluss der Vorrunde das Duell mit Senegal in Toronto folgt





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