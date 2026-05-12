Irakische Volksmobilisierungskräfte starten "Säuberungs- und Sucheinsatz" im Süden des Iraks

Die irakischen Volksmobilisierungskräfte, ein staatlich eingebundener proiranischer Milizenverband, haben einen militärischen "Säuberungs- und Sucheinsatz" im Süden des Iraks gestartet. Der Einsatz erfolgt wenige Tage nach Berichten über einen mutmaßlichen israelischen Militärstützpunkt in dem Wüstengebiet im Irak.

Das "Wall Street Journal" hatte vor ein paar Tagen von einem mutmaßlichen israelischen Militärstützpunkt in der irakischen Wüste berichtet. Nun haben die irakischen Volksmobilisierungskräfte einen "Säuberungs- und Sucheinsatz" gestartet.

Archivbild aus 2017: Mitglieder der irakischen Volksmobilisierungskräfte und der irakischen Armee bei einem gemeinsamen Einsatz gegen den Islamischen Staat. Die irakischen Volksmobilisierungskräfte - ein staatlich eingebundener proiranischer Milizenverband - haben nach eigenen Angaben einen militärischen "Säuberungs- und Sucheinsatz" im Süden des Iraks gestartet. Der Einsatz habe in den Wüstenregionen der Provinzen Najaf und Kerbala begonnen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur INA. Der Einsatz erfolgt wenige Tage nach Berichten über einen mutmaßlichen israelischen Militärstützpunkt in dem Wüstengebiet im Irak.

Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass Israel von dort auch Luftangriffe im benachbarten Iran durchgeführt habe. Das israelische Militär soll dem Bericht zufolge den Stützpunkt auch mit eigenen Luftschlägen verteidigt haben. Dabei wurde demnach mindestens ein irakischer Soldat getötet. Am Montag erst erklärte die irakische Regierung, dass sich keine nicht autorisierten ausländischen Basen oder Kräfte auf irakischem Staatsgebiet befänden.

Im März seien irakische Streitkräfte "mit unbekannten, nicht autorisierten Einheiten zusammengestoßen, die von Flugzeugen unterstützt wurden", hieß es. Dabei sei ein irakischer Sicherheitsangehöriger getötet, zwei weitere verletzt und ein Fahrzeug beschädigt worden. Die proiranischen Volksmobilisierungskräfte spielten zwischen 2014 und 2017 eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" und operieren weiterhin gemeinsam mit den irakischen Sicherheitskräften





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