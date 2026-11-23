Eine aktuelle Analyse des IQS offenbart gravierende Unterschiede bei den Lernstandards am Ende der Volksschule. Die Selektion in AHS oder Mittelschule prägt die Schere noch in der Sekundarstufe I.

Die Daten des Instituts des Bundes für die Qualitätssicherung im österreich ischen Schulwesen ( IQS) belegen deutliche Unterschiede in den Lernständen von Schülerinnen und Schülern an unterschiedlichen Schularten. Für den Übertritt an eine AHS ist formal ein "Sehr gut" oder "Gut" in Deutsch und Mathematik im Abschlusszeugnis der Volksschule erforderlich. Fast zwei Drittel der Viertklässlerinnen und Viertklässler erfüllen diese formalen Voraussetzungen für die AHS-Reife, was jedoch nicht zwangsläufig eine homogene Leistungsbasis in der Sekundarstufe I garantiert.

Kompetenzstandards bei iKM PLUS Analyse

Die meisten Kinder, die ins Gymnasium übertreten, haben bei der Individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) am Ende der Volksschulzeit gute Ergebnisse erzielt. In den Jahren 2023 und 2024 haben drei Viertel der Schülerinnen und Schüler in Deutsch Lesen die Bildungsstandards erreicht oder übertroffen. In Mathematik lag dieser Anteil sogar bei beeindruckenden 94 Prozent. Dennoch scheiterte ein signifikanter Teil der als AHS-reif Befundenen an den Lernzielen, insbesondere im Bereich des Lesens. Über ein Fünftel hat die vorgegebenen Ziele nur teilweise (18 Prozent) oder gar nicht (4 Prozent) erreicht.

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Vergleich zu Mittelschulen und Brennpunkten

Die Ausgangslage an Mittelschulen, die allen Kindern mit positivem Volksschulabschluss offenstehen, ist im Durchschnitt deutlich schwächer. Insgesamt haben 19 Prozent der Erstklässler die Lernziele beim Lesen am Ende der Volksschule nicht erreicht, weitere 30 Prozent haben sie nur teilweise bewältigt. In den Mittelschul-Klassen befinden sich zudem sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler, die wegen Problemen mit der Unterrichtssprache Deutsch oder einer Behinderung von der Teilnahme an der iKM PLUS ausgenommen waren. Nur 45 Prozent der Mittelschüler haben die Standards erreicht. In Brennpunktschulen mit einem hohen Anteil an Kindern aus bildungsfernen Zuwandererfamilien waren es sogar nur 14 Prozent.

Vorsprung in Mathematik und regionaler Abstand

In Mathematik sieht die Situation an den Mittelschulen deutlich besser aus, wo 72 Prozent die vorgesehenen Bildungsstandards erreicht oder übertroffen haben. AHS-Schüler kommen im Schnitt bereits mit einem Vorsprung von 1,4 Lernjahren in Deutsch und 1,1 Lernjahren in Mathematik in die erste Klasse. In Bundesländern und Regionen, wo besonders viele Kinder nach der Volksschule in die AHS gehen, vergrößert sich dieser Abstand noch weiter. Die Selektion erklärt dabei einen Großteil der späteren Leistungsunterschiede.

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Entwicklung bis zur Sekundarstufe I

Bis zum Ende der Sekundarstufe I geht die Schere weiter auf. Nach acht Schuljahren sind AHS-Schüler ihren Altersgenossen in den Mittelschulen in Lesen und Mathematik bereits um etwa zwei Lernjahre voraus. Die Expertinnen und Experten des IQS betonen in einem Exkurs zu den Schülerströmen im gerade veröffentlichten Drei-Jahres-Bericht, dass die Unterschiede zwischen den Schulsparten zu einem bedeutenden Teil auf die unterschiedlichen Kompetenzstände am Ende der Volksschule zurückzuführen sind.

Sozialer Hintergrund und Schulwahl

Neben den Leistungen spielen bei der Schulwahl nach der Volksschule weitere Faktoren eine entscheidende Rolle. Kinder am Land erhalten bei gleichen Kompetenzen seltener die AHS-Reife als in dicht besiedelten Gebieten. Gleichzeitig entscheiden sich AHS-reife Kinder in Ballungsräumen deutlich häufiger für ein Gymnasium, wobei drei Viertel gegenüber einem Drittel am Land liegen. Der begrenzte Angebotsraum an AHS-Standorten im ländlichen Raum führt dazu, dass kompetenzstarke Schüler vor allem in städtische AHS pendeln. Auch der soziale Hintergrund ist entscheidend: In acht von zehn Gymnasien sind Akademikerkinder mit der Erstsprache Deutsch klar in der Mehrheit. Tatsächliche Leistungsunterschiede können dem Bericht zufolge nur ein Viertel der sozialen Ungleichheit bei der Schulwahl erklären.