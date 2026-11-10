iOS-Tastatur: Apple sperrt rund 5.000 deutsche Begriffe bei Vorschlägen

Eine Liste auf Swipeblocked.com zeigt, welche Wörter die iOS-Tastatur nicht vorschlägt. Auch die Wischeingabe verweigert diese Begriffe bei der automatischen Vervollständigung.

Die Tastatur von Apple unter iOS enthält offenbar eine versteckte Liste mit verbotenen Begriffen. Wie die Macwelt berichtet, werden diese Wörter von der iOS-Tastatur niemals als Vorschläge angezeigt, und sie lassen sich auch nicht durch Wischen eingeben. Die Recherche der Macwelt bezieht sich auf die Website Swipeblocked.com, auf der die gesperrten Ausdrücke einsehbar sind.

Die Liste umfasst nach Angaben der Macwelt alle gesperrten Ausdrücke aus iOS in 28 verschiedenen Sprachen. Die deutschsprachige Liste enthält rund 5.000 Einträge und liegt damit im Mittelfeld der Sprachen, die auf der Website aufgeführt sind.

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Sperrliste mit rund 5.000 deutschen Einträgen

Die deutschsprachige Sperrliste der iOS-Tastatur umfasst rund 5.000 Einträge. Laut der Recherche der Macwelt ist die Liste auf Swipeblocked.com öffentlich einsehbar, wodurch die gesperrten Ausdrücke für jeden Nutzer nachvollziehbar werden.

Die Liste ist nach Darstellung der Macwelt als Hash-Tabelle mit gesperrten Phrasen in iOS integriert. Die Wörter werden dabei nicht im Klartext gespeichert, sondern als verschlüsselte Hashes abgeglichen. Dieses Verfahren sorgt dafür, dass die Begriffe im System nicht offen lesbar hinterlegt sind.

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Warum Apple bestimmte Wörter von Vorschlägen ausschließt

Die blockierten Begriffe entsprechen größtenteils dem, was man erwarten würde: Obszönitäten, rassistische Ausdrücke und politisch brisante Wendungen. Nach Angaben der Macwelt finden sich in der deutschsprachigen Liste besonders viele Begriffe aus dem Bereich des Nationalsozialismus.

Die Verwendung solcher NS-Begriffe ist in Deutschland und Österreich teilweise strafbar. Gleichzeitig landen laut Recherche auch weniger problematische Ausdrücke auf der Liste. Wer etwa 'Gras geraucht' eintippen will, bekommt von der iPhone-Tastatur nur Alternativen wie 'getaucht' oder 'gebraucht' vorgeschlagen. Der Begriff 'geraucht' erscheint in diesem Kontext niemals als Vervollständigung.

Der Grund für die Filterung liegt laut Einschätzung der Macwelt weniger in der Kontrolle der Nutzer als im Schutz vor schlechter Publicity. Apple will demnach vermeiden, dass Screenshots viral gehen, auf denen die Tastatur negative Begriffe vorschlägt.

Wie Nutzer die gesperrten Wörter trotzdem schreiben

Die gesperrten Wörter sind nicht grundsätzlich verboten. Nutzer können sie weiterhin Zeichen für Zeichen eintippen. Die Einschränkung betrifft also nur die Funktionen der Tastatur, nicht die Schreibmöglichkeit selbst.

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Konkret verweigern die automatische Vervollständigung und die Wisch-Tastatur bei diesen Begriffen den Dienst. Wer ein gesperrtes Wort nutzen möchte, muss es vollständig manuell eingeben, ohne Unterstützung durch Vorschläge oder Wischgesten.