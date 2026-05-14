iOS 27: iPhone-Kamera-App anpassbar, Siri-Modus und weitere Neuerungen

Mit iOS 27 soll die Kamera-App am iPhone komplett anpassbar werden. User können dann selbst entscheiden, welche Bedienelemente sie sehen. Standardmäßig startet die App weiterhin mit den bekannten Schaltern für Auflösung, Nachtmodus, Blitz und Live Photos. Wer mehr Kontrolle möchte, wechselt zu einer erweiterten Ansicht oder stellt sich seine eigene Auswahl zusammen. Für jeden Aufnahmemodus - etwa Foto, Video oder Porträt - lassen sich eigene Layouts speichern. Neben den bestehenden Modi wird ein neuer Siri-Modus erwartet. Über ihn greifen Nutzer direkt auf Apples Visual Intelligence zu - damit lassen sich etwa Pflanzen bestimmen oder Texte direkt in der Kamera-Ansicht übersetzen. Der Konzern will die Kamera-Neuheiten in einen größeren Umbau von iOS 27 einbetten. Designänderungen sollen auch die Systemsuche, Safari, den Bildgenerator Image Playground und die Wetter-App betreffen. Dazu kommen systemweite Anpassungen wie neue Animationen.

Mit iOS 27 soll die Kamera-App am iPhone komplett anpassbar werden. User können dann selbst entscheiden, welche Bedienelemente sie sehen. Standardmäßig startet die App weiterhin mit den bekannten Schaltern für Auflösung, Nachtmodus, Blitz und Live Photos.

Wer mehr Kontrolle möchte, wechselt zu einer erweiterten Ansicht oder stellt sich seine eigene Auswahl zusammen. Für jeden Aufnahmemodus - etwa Foto, Video oder Porträt - lassen sich eigene Layouts speichern. Wie"heise.de" unter Berufung auf einen Bloomberg-Bericht schreibt, werden im Foto-Modus die erweiterten Optionen in die Kategorien Basic, Manual und Settings sortiert. Dazu gehören Regler für Schärfentiefe und Belichtung sowie Steuerelemente für Timer und Fotostile.

Neu sind auch Optionen für ein Raster und eine Wasserwaage. Neben den bestehenden Modi wird ein neuer Siri-Modus erwartet. Über ihn greifen Nutzer direkt auf Apples Visual Intelligence zu - damit lassen sich etwa Pflanzen bestimmen oder Texte direkt in der Kamera-Ansicht übersetzen. Der Konzern will die Kamera-Neuheiten in einen größeren Umbau von iOS 27 einbetten.

Designänderungen sollen auch die Systemsuche, Safari, den Bildgenerator Image Playground und die Wetter-App betreffen. Dazu kommen systemweite Anpassungen wie neue Animationen. Apple dürfte das Update auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC am 8. Juni offiziell vorstellen. Ein Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu den Plänen äußern





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