iOS 27 Beta: Drei wichtige Funktionen werden bis Herbst zurückgehalten

Die erste Beta von iOS 27 ist veröffentlicht, doch Apple spart drei wichtige Neuerungen für das Herbst-Event auf. Eine neue Apple Watch Oberfläche, eine professionelle Kamera-App und die Integration externer KI-Modelle wie Claude sollen später kommen - aus strategischen und regulatorischen Gründen.

Die erste Beta von iOS 27 ist da, doch drei spannende Funktionen fehlen. Diese sollen laut Insider erst im Herbst kommen. Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman hält Apple drei wichtige Neuerungen strategisch zurück, um diese im Herbst gemeinsam mit neuer Hardware zu präsentieren.

Wie macwelt.de unter Berufung auf Gurmans Newsletter berichtet, erhält die Apple Watch bald das beliebte Zifferblatt"Modular Ultra" auch für normale Modelle wie die Series 11. Das Zifferblatt bietet sieben Komplikationen und zeigt Vitalwerte übersichtlich an. Auch eine neue Kamera-App mit komplett einstellbarer Oberfläche wurde auf der Keynote nicht gezeigt. Laut Gerüchten soll sich die App künftig an die Bedürfnisse professioneller Anwender anpassen lassen.

Apple hält diese Ankündigung zurück, um sie perfekt mit dem iPhone 18 Pro zu kombinieren. Die dritte zurückgehaltene Funktion betrifft externe KI-Modelle. Neben ChatGPT und Googles Gemini soll auch Claude direkt ins System integriert werden. Derzeit gibt es nur einen Schalter zwischen Siri und ChatGPT.

Der Grund für die Verzögerung: Apple streitet mit der EU über die KI-Interoperabilität. Der DMA zwingt Apple als Gatekeeper, das System für Drittanbieter zu öffnen. Cupertino argumentiert mit Datenschutzbedenken - eine Argumentation, die schwieriger würde, wenn iOS 27 bereits jetzt mehrere Chatbots zuließe. Das finale iOS 27 erscheint voraussichtlich im September.

Die öffentliche Beta soll im Juli starten und läuft auf allen Geräten ab iPhone 11





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