iOS 18: Geheime Funktionen in Apple Intelligence entdeckt – Nährwerte-Scan, digitale Karten und mehr

Ein Entwickler hat im Code von Apple Intelligence Hinweise auf vier neue Funktionen für iOS 18 gefunden: Scan von Lebensmitteletiketten für die Health-App, automatische Kontaktaufnahme aus Texten, digitale Speicherung von physischen Karten in Wallet und automatische Benennung von Safari-Tab-Gruppen. Die offizielle Vorstellung wird für die WWDC erwartet.

Apple bereitet anscheinend vier neue Funktionen für das kommende Betriebssystem iOS 18 vor, die tief in den Backend-Code von Apple Intelligence eingebettet sind. Ein findiger Entwickler hat diese Hinweise entdeckt und damit potenziell aufregende Neuerungen für iPhone-Nutzer enthüllt.

Besonders im Bereich der visuellen Intelligenz zeichnen sich zwei vielversprechende Features ab. Die erste Funktion zielt darauf ab, Etiketten von Lebensmitteln zu scannen und die darin enthaltenen Nährwertinformationen nahtlos in die Health-App zu integrieren. Dies könnte Nutzern eine einfachere Möglichkeit bieten, ihre Ernährung zu verfolgen und gesündere Entscheidungen zu treffen.

Die zweite Funktion im Bereich Visual Intelligence konzentriert sich auf die Erkennung von gedruckten Telefonnummern und Adressen. Diese Informationen könnten dann direkt als neue Kontakte im Adressbuch des iPhones gespeichert werden, was die manuelle Eingabe überflüssig macht und Zeit spart.

Wie auf macwelt.de unter Berufung auf das Portal MacRumors berichtet wird, hat der Entwickler Nicolas Alvarez diese verborgenen Funktionen im Quellcode aufgespürt. MacRumors hat die Entdeckung von Alvarez unabhängig bestätigt und damit die Glaubwürdigkeit der Enthüllungen unterstrichen.

Ein weiteres besonders praktisches Feature betrifft die Wallet-App. Künftig soll es möglich sein, physische Tickets, Ausweise und Mitgliedskarten aus Materialien wie Plastik oder Pappe zu scannen und diese als digitale Versionen in der Wallet-App zu speichern. Dies würde beispielsweise bedeuten, dass Kinokarten, Flugtickets oder Zugangsausweise für Fitnessstudios zukünftig direkt auf dem iPhone verwaltet werden können, was den Verlust physischer Karten verhindert und den Zugriff erleichtert.

Auch der beliebte Webbrowser Safari erhält ein kleines, aber nützliches Update. Tab-Gruppen sollen künftig automatisch anhand ihres Inhalts benannt werden. Dies ist besonders hilfreich für Nutzer, die häufig intensive Recherchen durchführen und eine große Anzahl von Tabs gleichzeitig geöffnet haben. Die automatische Benennung würde die Organisation und Navigation erleichtern und das Auffinden spezifischer Informationsquellen beschleunigen.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass bis zur offiziellen Veröffentlichung von iOS 18 im September 2026 noch viel Zeit vergeht. Während dieser Entwicklungsphase können sich die Funktionen noch ändern, verfeinert werden oder sogar gänzlich wieder verschwinden. Die Entwicklerkonferenz WWDC, die typischerweise im Juni stattfindet, wird voraussichtlich erste offizielle Einblicke in die Neuerungen von iOS 18 geben und die Spekulationen weiter konkretisieren.

Die Integration von Apple Intelligence verspricht dabei eine deutliche Weiterentwicklung der Nutzererfahrung durch intelligenter und proaktiver agierende Funktionen, die den Alltag der Anwender erleichtern sollen





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