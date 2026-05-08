IFA, österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments und steueroptimierte Anlagemöglichkeiten, bietet eine Beteiligung am geförderten Wohnbauprojekt in der Werndlgasse 4, Wien mit 37 Neubau-Mietwohnungen. Mit einem Investment ab 15480 Euro p.a. im Alter von drei Jahren können Anleger eine Rendite von 5,6 % p.a. erzielen und gleichzeitig eine solide Rendite-Steigerung bewirken. borrowers unterwrites speichern und verpflichten sich ein Haus im Firmenbuch und eine Kommanditgesellschaft im Grundbuch zu erwerben. Zugleich können, investors an den bereits 506 'Baumstadt Floridsdorf' -Investment beteiligen, einem Vorzeigeprojekt für geförderten Wohnbau, wo bis 2029 rund 300 geförderte Mietwohnungen entstehen sollen. Soldaten des ersten Bauabschnitts रूप में 4 Buildings betroffen sind und bereits 2900 namhaften Investoren unter der IFA Baumherrenmodelle. Mit dieser Investition erhalten Investors sogar einen Vorsteuerabzug, eine sofortige Abschreibung von Haus-, Betriebs- und Nebenkosten sowie Einzugsbefugnisse nach dem Ablauf der Förderphase.

Bauherrenmodelle schaffen Wohnraum und sind steuerlich attraktiv. Das Investment 'Baumstadt 4' in der Werndlgasse 4 in Wien Floridsdorf ermöglicht eine Planrendite von 5,6 % p.a.

Leidendrangige Mietwohnungen sind ein schwindendes Thema in Österreich. Der Bedarf steigt, während das Angebot kontinuierlich sinkt. Bauherrenmodelle, über die Privatpersonen geförderten Wohnraum schaffen, werden daher vom Staat mit Förderungen und steuerlichen Begünstigungen honoriert. Zusätzliche guarantiert die starke Nachfrage nach leistbarem Wohnraum einen hohen Vermietungsgrad und geringen Mieterwechsel.

Und das wiederum bedeutet für die privaten Anleger:innen einen stabilen, inflationsgeschützten Cashflow durch regelmäßige Mieteinnahmen und eine attraktive Rendite





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