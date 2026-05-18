Investieren in steuerlich attraktive Bauherrenmodelle

Private Investoren haben die Chance, steuerlich attraktive Bauherrenmodelle zu investieren.

Bauherrenmodelle schaffen Wohnraum und sind steuerlich attraktiv. Der österreichische Staat fördert solcher Wohnraum mit Förderungen und steuerlichen Begünstigungen, da der Bedarf steigt und das Angebot kontinuierlich sinkt.

Bauherrenmodelle, die Privatpersonen geförderten Wohnraum gestalten, werden daher mit viel honortiert. Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist stark, was zu einem hohen Vermietungsgrad und geringen Mieterwechsel führt. Für private Investoren bedeutet das ein stabiiler, inflationsgeschützt Cash-Flow und eine attraktive Rendite durch regelmäßige Mieteinnahmen. Zum Beispiel bietet IFA, der österreichische Marktführer für Immobilieninvestments und steueroptimierte Anlagemöglichkeiten, aktuell eine Beteiligung am geförderten Wohnbau in der Werndlgasse 4 in Wien, bekannt als Baumstadt 4, mit 37 Neubau-Mietwohnungen.

Die Planrendite beträgt 5,6 % p.a. nach Ablauf der Förderung. Ein Investment startet ab 15.480 Euro p.a. , zahlbar über drei Jahre bei Kreditzeichnung





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