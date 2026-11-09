Invest AG sichert TTTECH: Kapitalstärkung für österreichische Spitzentechnologie

Die Invest AG übernimmt 11 Prozent an TTTECH, um heimische Schlüsseltechnologien in Luftfahrt und KI zu stärken. Gernot Hofer und Georg Kopetz setzen auf langfristige Standortsicherung und industrielle Wertschöpfung in Österreich.

Die Invest AG unter Leitung von Gernot Hofer hat einen strategischen Anteil an dem Technologiespezialisten TTTECH erworben. CEO Georg Kopetz und die Invest AG bündeln Kräfte, um österreichische Hochtechnologie im globalen Wettbewerb zu stärken. Der Erwerb von elf Prozent der Anteile dient der langfristigen Stabilisierung der Gesellschafterstruktur und soll verhindern, dass kritische Industriekompetenz ins Ausland abwandert. Diese Maßnahme findet vor dem Hintergrund steigender Betriebskosten und regulatorischer Unsicherheiten statt, die den österreichischen Wirtschaftsstandort derzeit unter Druck setzen.

Strategische Absicherung der Forschungsquote

Österreich zählt zu den europäischen Top-Innovatoren, wobei das Land im Jahr 2026 voraussichtlich 3,34 Prozent der Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung investieren wird. Diese hohe Quote unterstreicht die enorme technologische Substanz des Landes, wie Gernot Hofer betont. Die eigentliche Herausforderung liegt jedoch nicht in der Entstehung neuer Technologien, sondern in der Fähigkeit, diese in international wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle zu übersetzen. Die Invest AG sieht ihre Hauptaufgabe darin, sicherzustellen, dass Kompetenzen, qualifizierte Arbeitsplätze und unternehmerische Entscheidungen in Österreich bleiben, anstatt bei wachsendem Kapitalbedarf abzuwandern.

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Souveränität in Schlüsselindustrien

Angesichts geopolitischer Spannungen gewinnt die Frage nach der industriellen Souveränität an Bedeutung, insbesondere in den Bereichen Energie, Automatisierung, Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz sowie kritische Infrastruktur. Die Invest AG verfolgt das klare Ziel, heimische Schlüsseltechnologien nicht in den Verkauf an ausländische Konzerne zu überführen. Dieser Ansatz wurde bereits beim Einstieg bei Pankl Racing Systems erfolgreich umgesetzt, wo die Invest AG gemeinsam mit der Knill Gruppe und der Raiffeisen-Landesbank Steiermark zwei Drittel der Anteile von Pierer Industrie AG übernahm. Die neue Partnerschaft mit TTTECH setzt diese Linie fort und sichert die Unabhängigkeit strategisch relevanter Unternehmen.

Historie und Spezialisierung von TTTECH

TTTECH wurde 1998 als Spin-off der TU Wien gegründet und hat sich als Hidden Champion in einem hochspezialisierten europäischen Markt etabliert. Das Unternehmen entwickelt sichere vernetzte Computing- und Kontrollsysteme für anspruchsvolle Anwendungen wie autonome Fahrzeuge, Luft- und Raumfahrt sowie kritische Infrastruktur. Gerald Aichhorn, Aufsichtsrat der Invest AG und Beteiligungs-vorstand der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, hebt die globale Bedeutung der österreichischen Forschung hervor. Durch die Übernahme der elfprozentigen Beteiligung zusammen mit der Unternehmerfamilie und weiteren Standortinvestoren soll eine stabile Eigentümerstruktur geschaffen werden, die weiteres Wachstum von Österreich aus ermöglicht.

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Evergreen-Modell für langfristige Partnerschaften

Im Gegensatz zu traditionellen Private-Equity-Fonds ist die Invest AG als Evergreen-Investor an keinen festen Verwertungszeitpunkt gebunden. Gernot Hofer erklärt, dass jedes Unternehmen unterschiedliche Bedürfnisse habe, sei es Wachstumskapital, ein Gesellschafterwechsel oder die Einbindung des Managements. Die Invest AG begleitet Unternehmen so lange, wie sie benötigt wird, um unternehmerischen Mut und kreative Strukturen zu fördern. Mit einem Fondsvermögen von rund einer halben Milliarde Euro und einer 30-jährigen Präsenz in Österreich, Deutschland und der Schweiz verfügt die Invest AG über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von über 200 Unternehmenstransaktionen.

Wirtschaftliche Bedeutung und Zukunftsaussichten

Die Invest AG verwaltet derzeit rund 60 Portfoliounternehmen, die einen jährlichen Gesamtportfolioumsatz von ca. 15,7 Milliarden Euro erwirtschaften und etwa 136.000 Arbeitsplätze sichern. Gerald Aichhorn bleibt trotz globaler Herausforderungen zuversichtlich, da Österreich im Wettbewerb nicht über die niedrigsten Kosten punkten kann, sondern über Qualität, Spezialisierung und technologischen Vorsprung. Der Standort profitiert von seiner Verlässlichkeit und Innovationskraft, was durch die strategische Unterstützung durch die Invest AG und die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich weiter gestärkt wird. Diese langfristigen Partnerschaften sind essenziell, um die technologische Handlungsfähigkeit Österreichs auch in zukünftigen Krisenzeiten zu gewährleisten.