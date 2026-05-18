Invent Marketing und Tourismus-Unternehmen in Konkurs: 20 Dienstnehmer betroffen, Ursache angespannte Konkurrenzsituation und Corona-Pandemie

Das Invent Marketing und Tourismus-Unternehmen, in dem die Zaubertal Privatstiftung als Gesellschafterin beteiligt ist, wurde am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen verkaufte Hotelschecks, die bei nationalen und internationalen Hotelpartnern eingelöst werden. 20 Dienstnehmer sind betroffen, über die Zahl der Gläubiger ist noch nichts bekannt. Als Ursache für die Zahlungsunfähigkeit gab die Firma die angespannte Konkurrenzsituation in der Branche an. Hotel- und Urlaubsgutscheine werden auch über größere Handelsketten vertrieben. Zudem brachte die Corona-Pandemie Umsatzeinbrüche mit sich, die aufgrund der allgemeinen Kaufzurückhaltung und Konjunkturlage nicht mehr aufgeholt werden konnten.

Das im Jahr 1994 gegründete Unternehmen, in dem die Zaubertal Privatstiftung als Gesellschafterin beteiligt ist, wurde am Landesgericht Linz ein Konkurs verfahren eröffnet. Das Invent Marketing und Tourismus-Unternehmen verkaufte Hotelschecks, die bei nationalen und internationalen Hotelpartnern eingelöst werden.

Zunächst diente es hauptsächlich Firmenkunden, später wurden die Schecks auch direkt an Konsumenten verkauft. Das Unternehmen hat Passiva in Höhe von rund zwei Millionen Euro angehäuft. Die Aktiva werden mit 1,19 Millionen Euro beziffert. 20 Dienstnehmer sind betroffen, über die Zahl der Gläubiger ist noch nichts bekannt. Als Ursache für die Zahlungsunfähigkeit gab die Firma die angespannte Konkurrenzsituation in der Branche an.

Hotel- und Urlaubsgutscheine werden auch über größere Handelsketten vertrieben. Zudem brachte die Corona-Pandemie Umsatzeinbrüche mit sich, die aufgrund der allgemeinen Kaufzurückhaltung und Konjunkturlage nicht mehr aufgeholt werden konnten. Die Zukunft des Unternehmens sei ungewiss, heißt es von dem Gläubigerschutzverband Creditreform. Die eingesetzte Insolvenzverwalterin wird rasch über die Fortführung oder Schließung des Unternehmens entscheiden müssen, um den Urlaubern Klarheit und Rechtssicherheit zu geben





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