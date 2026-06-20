Invasiver Kugelfisch bedroht Badestrände in Griechenland: Erste-Hilfe-Empfehlungen veröffentlicht

Der Hasenkopf-Kugelfisch breitet sich im östlichen Mittelmeer aus und verursacht Bissverletzungen. Das griechische Rote Kreuz gibt nun offizielle Erste-Hilfe-Richtlinien heraus. Die Art gelangte über den Suezkanal ins Mittelmeer und profitiert von Erwärmung und Überfischung.

Ein invasiver Kugelfisch sorgt im östlichen Mittelmeer zunehmend für Probleme. Die Art wurde zuletzt an mehreren beliebten Badeorten in Griechenland gesichtet. Nach Bissverletzungen bei Badegästen hat das Griechische Rote Kreuz erstmals offizielle Erste-Hilfe-Empfehlungen veröffentlicht.

Der Hasenkopf-Kugelfisch (Lagocephalus sceleratus) breitet sich seit Jahren im östlichen Mittelmeer aus. Ursprünglich stammt die Art aus dem Indischen und Pazifischen Ozean. Experten gehen davon aus, dass sie über den Suezkanal ins Mittelmeer gelangte. Zuletzt wurde der Fisch an mehreren Küstenabschnitten Griechenlands beobachtet.

Sichtungen gab es unter anderem an der Küste Attikas, auf Euböa sowie an mehreren Badeorten entlang der Athener Riviera. Auch im Saronischen Golf, rund um Kreta und auf den Dodekanes-Inseln gilt die Art inzwischen als verbreitet. Für Badegäste stellt der Hasenkopf-Kugelfisch vor allem wegen seines starken Kiefers ein Risiko dar. Zwar ist sein Biss nicht giftig, er kann jedoch tiefe und stark blutende Wunden verursachen.

Meeresbiologen beobachten zudem ein zunehmend aggressives Verhalten der Tiere. Demnach treten sie teilweise in Gruppen auf und zeigen nur wenig Scheu vor Menschen. Natürliche Feinde fehlen dem Fisch im Mittelmeer weitgehend. Lebensgefährlich kann hingegen der Verzehr des Tieres sein.

Der Hasenkopf-Kugelfisch enthält das Nervengift Tetrodotoxin, das bereits in geringen Mengen tödlich wirken kann. Nach Medienberichten kam es an verschiedenen Stränden bereits zu Bissvorfällen. Dabei wurden Badegäste vor allem an den Beinen verletzt. In einzelnen Fällen wurden auch Verletzungen im Gesäß- oder Genitalbereich gemeldet.

Mehrere Betroffene mussten demnach medizinisch behandelt werden, einige auch stationär im Krankenhaus. Das Griechische Rote Kreuz empfiehlt nach einem Biss, die Wunde sofort mit Wasser und Seife zu reinigen. Anschließend sollte mit einer sterilen Kompresse oder einem sauberen Tuch Druck auf die Verletzung ausgeübt werden. Bei starken Blutungen raten die Experten dazu, die betroffene Körperstelle hochzulagern.

Zudem sollte die Wunde ärztlich versorgt und der Tetanusschutz überprüft werden. Lässt sich eine Blutung nicht stoppen, soll umgehend der Notruf 112 verständigt werden. Fachleute führen die zunehmende Verbreitung des Hasenkopf-Kugelfischs auf mehrere Faktoren zurück. Genannt werden die Erwärmung der Meere, die internationale Schifffahrt sowie die Überfischung.

Dadurch fehlen dem Fisch zunehmend natürliche Gegenspieler wie Haie, Schwertfische oder Meeresschildkröten. Die invasive Art verursacht laut Berichten auch wirtschaftliche Schäden. Sie frisst Fischbestände und beschädigt Fangnetze sowie anderes Fischereigerät. Um die Ausbreitung einzudämmen, prüft Griechenland finanzielle Anreize für Fischer.

Geplant ist eine Prämie von sechs Euro pro Kilogramm gefangenem Fisch. Ähnliche Programme bestehen bereits auf Zypern und in der Türkei. Parallel dazu arbeiten Wissenschaftler im Rahmen des EU-Projekts Lagomeal an Möglichkeiten, den Fisch wirtschaftlich zu nutzen. Ziel ist es, das enthaltene Nervengift zu entfernen und den Fisch künftig als sicheres Fischmehl für Tierfutter verwenden zu können.

Die Situation bleibt angespannt, da die Population des Kugelfischs weiter wächst und neue Gebiete erreicht. Urlauber und Einheimische werden aufgefordert, Vorsicht walten zu lassen und Sichtungen den Behörden zu melden. Die griechischen Küstenwachen und Umweltämter beobachten die Entwicklung genau und passen ihre Maßnahmen an. In einigen Regionen wurden bereits Warnschilder aufgestellt.

Die Forschung konzentriert sich zudem auf die biologischen Eigenschaften des Fisches, um bessere Kontrollmethoden zu entwickeln. Langfristig hoffen Experten auf eine Kombination aus gezielter Befischung und ökologischer Wiederherstellung, um das Gleichgewicht im Mittelmeer zu erhalten. Ohne Eingriffe könnte sich die invasive Art weiter ungehindert ausbreiten und sowohl die Biodiversität als auch die Tourismusbranche nachhaltig schädigen





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