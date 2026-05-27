Invasive Pflanzenarten bedrohen heimische Ökosysteme in Österreich

Die FPÖ-Landesrätin für Natur- und Tierschutz, Rosenkranz, warnt vor den Gefahren durch invasive Neophyten. Diese gebietsfremden Pflanzen verdrängen heimische Arten, destabilisieren Lebensräume und verursachen ökologische und wirtschaftliche Schäden. Eine neue Neophytenberatung für Gemeinden soll helfen, das Problem durch Aufklärung und konsequente Bekämpfung anzugehen.

Die Landesrätin für Natur- und Tierschutz der FPÖ, Rosenkranz, warnt vor den zunehmenden Problemen durchinvasive Pflanzen arten in Österreich . Diese gebietsfremden Arten, auch Neophyten genannt, breiten sich ungehindert aus und verdrängen heimische Pflanzen , was zu erheblichen ökologischen und wirtschaftlichen Schäden führt.

Besonders in der Wachstumsphase, die mit dem Frühjahr beginnt, vermehren sich diese invasiven Arten rasant. Rosenkranz betont, dass das, was oft harmlos im Garten beginnt, sich schnell zu einem flächendeckenden Problem für Gemeinden, die Landwirtschaft und den Naturschutz entwickeln kann. Um dieser Herausforderung effektiv zu begegnen, wurde eine spezielle Neophytenberatung für Gemeinden ins Leben gerufen. Diese Initiative soll dabei helfen, invasive Pflanzen leichter zu identifizieren und geeignete Bekämpfungsmethoden weiterzugeben.

Rosenkranz unterstreicht die Bedeutung von Aufklärung, konsequenter Kontrolle und der raschen Entfernung dieser Arten, um die heimischen Lebensräume zu erhalten. Je mehr Menschen und Organisationen sich daran beteiligen, desto größer sind die Erfolgschancen. Das Problem ist komplex und erfordert einen koordinierten Ansatz auf lokaler und regionaler Ebene, um die Verbreitung der Neophyten einzudämmen und die Biodiversität zu schützen





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