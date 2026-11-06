Inuspherese in Neudau: Blutwäsche für Longevity-Experten und Manager

Ärzte in Neudau bieten Inuspherese zur Blutwäsche für Manager und Biohacker an. Kritiker sehen fehlende Studien, Patienten berichten von Effekten. Mehr zur Methode.

Im Biosphere Hub in Neudau im Oststeiermark bieten die Allgemeinmediziner Elke Doppelhofer-Fakas und Johann Doppelhofer ein spezialisiertes Verfahren zur Blutreinigung an. Die sogenannte Inuspherese zieht mittlerweile Patienten aus ganz Europa an, darunter gestresste Manager und Anhänger der Biohacking-Bewegung, die nach Wegen der Selbstoptimierung suchen.

Moderne Praxis für komplementäre Medizin

Die Praxis räumt mit dem Bild des traditionellen Arztes auf. Hohe Glaswände, Bambusdetails und ein flexibles Wartezimmer mit anpassbaren Rücklehnen signalisieren sofort, dass hier modernes Denken auf Medizin trifft. Das Ehepaar ist seit vierzig Jahren als Hausärzte tätig, hat sich jedoch frühzeitig auch mit der Traditionellen Chinesischen Medizin, der Akupunktur und der Umweltmedizin auseinandergesetzt. Elke Doppelhofer-Fakas betont, dass diese Bereiche sich nicht ausschließen, sondern als wertvolle Ergänzung zur Schulmedizin verstanden werden.

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Seit drei Jahren integriert das Praxis-Team die Inuspherese in sein Angebot. Dieses Verfahren zählt zur Apherese, also einer Blutwäsche, die darauf abzielt, das Blut von Umweltgiften zu reinigen. Die Ärzte sehen darin eine Therapieoption sowie eine ergänzende Behandlung für eine Vielzahl von Erkrankungen, insbesondere bei Patienten mit Autoimmun- oder Stoffwechselerkrankungen.

Zweifilter-Methode zur Entgiftung des Blutes

Die Inuspherese ist ein Prozess, der etwa zwei Stunden dauert und auf einer zweistufigen Filtration basiert. Zunächst trennt der erste Filter die festen Blutbestandteile - dazu gehören rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen - vom flüssigen Plasmateil. Während die Blutzellen direkt und unverzüglich wieder in den Kreislauf zurückfließen, wird das Plasma separat durch einen zweiten Filter gepumpt.

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Dieser zweite Filter hat die Aufgabe, schädliche Bestandteile aus dem Plasma herauszufiltern. Das Ziel ist es, das Blut von Giftstoffen und Substanzen zu entlasten, die krankheitsfördernd wirken könnten. Die Ärzte in Neudau erklären, dass dieser Mechanismus das Blut chemisch und toxisch reinigen soll, bevor es dem Körper wieder zugeführt wird.

Patienten aus Europa und Kritik an der Wirksamkeit

Das Angebot hat die lokale Patientenschicht deutlich erweitert. Neben Oststeirern, die wegen alltäglicher Beschwerden wie Husten, Schnupfen oder Heiserkeit kommen, sitzen nun Gesundheitsbewusste aus Deutschland, Slowenien und der Schweiz im Wartezimmer. Auch der auf Langlebigkeitsmedizin spezialisierte Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Dominik Duscher, ist an diesem Projekt beteiligt. Duscher, der als Autor des Buches "Altern wird heilbar" eine zentrale Figur in der Longevity-Szene ist, unterstützt das Konzept der ergänzenden Therapien.

Trotz des großen Interesses stößt die Methode auf Skepsis in der Fachwelt. Berufskollegen und medizinische Fachmagazine bewerten die Inuspherese kritisch, da sie als kostspielig gilt und derzeit nicht genügend evidenzbasierte Nachweise für ihre Wirksamkeit vorliegen. Auch etablierte Institutionen wie das King's College London haben keine aktuellen Studien veröffentlicht, die die therapeutischen Behauptungen eindeutig belegen können.

Subjektives Patientenempfinden trotz fehlender Studien

Dennoch berichten die Patienten, die die Behandlung in Neudau in Anspruch nehmen, von spürbaren Verbesserungen. Viele nennen das Gefühl, sich nach der Sitzung frischer und klarer zu fühlen. Diese subjektiven Wahrnehmungen stehen im Gegensatz zur fehlenden statistischen Evidenz, die von kritischen Stimmen gefordert wird. Die Ärzte in der Oststeiermark bleiben bei ihrer Auffassung, dass das Verfahren eine sinnvolle Säule in der ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge darstellt, insbesondere für jene, die aktiv ihre Langlebigkeit und körperliche Verfassung optimieren möchten.