Interview mit Staatssekretärin Eibinger-Miedl: Defizitwarnungen, Lohnnebenkosten und Pensionsreform

Die ÖVP-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl spricht im Interview über die Kritik an der Lohnnebenkostensenkung, die budgetäre Lage der Länder, die geplante Pensionsreform und die Diskrepanzen in den Defizitprognosen zwischen Regierung und Fiskalrat.

Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl von der ÖVP spricht in einem Interview über verschiedene finanzpolitische Themen. Sie äußert sich zu Defizitwarnungen, zur Kritik an der Art der Lohnnebenkosten senkung und zu geplanten höheren Sozialbeitragen ab 63 Jahren.

Zudem erläutert sie, warum ihre Partei derzeit über das Pensionsalter diskutiert. Auf die Frage, warum die ÖVP, die jahrelang eine Senkung der Lohnnebenkosten gefordert habe, diese nun unter Zugeständnissen der SPÖ durchsetze und bereits vor dem Beschluss von eigenen Landeschefs kritisiert werde, entgegnet sie, dass die Länder unter budgetärem Druck stünden. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner habe betont, dass der Bund und nicht die Länder angeschafft hätten. Das Problem sei, wie die entstehende Lücke im Familienlastenausgleichfonds geschlossen werden solle.

Eibinger-Miedl bewertet die Wortmeldungen so, dass die Länder unter enormem budgetärem Druck stehen, aber aus dem ersten Doppelbudget bereits höhere Ertragsanteile erhalten hätten. Unterm Strich sei es für die Länder besser, weshalb eine Einigung erzielt werden konnte. Gespräche auf Beamtenebene seien solchen auf politischer Ebene gefolgt, und jeder kämpfe um sein eigenes Budget.

Auf Kritik von Unternehmervertretern, dass sich Betriebe die Senkung der Lohnnebenkosten selbst zahlen müssten, etwa durch Erhöhungen bei der Körperschaftssteuer und anderen Lohnabgaben, erwidert sie, dass dies nicht zutreffe. Die Bankenabgabe und viele andere Maßnahmen beträfen das durchschnittliche Klein- und Mittelunternehmen nicht. Bei der progressiven Körperschaftssteuer seien 90 Prozent nicht betroffen, weil sie weniger als eine Million Euro Gewinn im Jahr hätten. Man müsse genau hinschauen, um entstandene Mythen mit Daten und Fakten zu entkräften.

Es sei notwendig, gemeinsam große Reformen auf den Weg zu bringen, doch im Budget sei dies nicht abgebildet, ebenso wenig wie Ausgaben für anfangs anfallende Strukturänderungen. Auf die Frage, warum man nichts erwarte, antwortet sie, dass man die Ergebnisse abwarten müsse, da sich vielleicht auch die Finanzströme verändern könnten. Die Systeme seien komplex und müssten einfacher und effizienter gestaltet werden, was letztlich dem Steuerzahler helfe.

Auf den Hinweis, dass schon frühere Regierungen eine große Föderalismusreform versprochen hätten, etwa mit dem Österreich-Konvent, erklärt sie, dass genau jetzt etwas dabei herauskommen solle, weil eine besondere budgetäre Herausforderung bestehe und der Druck auf allen Ebenen deutlich spürbar sei. Man befinde sich in einem EU-Defizitverfahren, und die demografische Entwicklung mache es umso dringlicher, je länger man zuwarte.

Sie verweist darauf, dass laut neuem Budget 2028 mehr als 22 Milliarden Euro allein in den Zuschuss zur gesetzlichen Pensionsversicherung fließen, fast ein Fünftel der Gesamtausgaben. Das Thema Pensionen werde daher noch weiter beschäftigen. Es seien bereits Maßnahmen gelungen, etwa bei der betrieblichen Altersvorsorge. Die zweite Säule sei ganz wesentlich, und Länder wie Dänemark oder Schweden hätten damit die erste Säule wesentlich entlastet.

In der ÖVP werde man in den nächsten Monaten einen entsprechenden Inhaltsprozess durchführen und seine Position vorstellen, auch wenn man es in dieser Periode in dieser Regierung vielleicht nicht beschließen könne. Umfragen zeigten, dass ein Großteil der Bevölkerung der Meinung sei, dass hier etwas getan werden müsse. Nicht nur die Oesterreichische Nationalbank rechne mit einem höheren Defizit 2028 als die Regierung, auch der Fiskalrat habe eine Rechnung vorgelegt, die viel pessimistischer sei.

Demnach müssten knapp sechs Milliarden Euro zusätzlich gespart werden, um das Ziel zu erreichen, 2028 aus dem Defizitverfahren zu kommen. Eibinger-Miedl erklärt den Unterschied damit, dass der Präsident des Fiskalrates, Professor Christoph Badelt, der Einschätzung sei, dass Länder und Gemeinden schlechter dastehen werden. Sie verweise jedoch auf den Stabilitätspakt und die damit verbundenen Anstrengungen. Badelt berücksichtige zudem nur, was schon beschlossen sei.

Beim letzten Doppelbudget habe es ebenfalls eine Diskrepanz bei den Prognosen gegeben, und man habe gezeigt, dass man mit strengem Vollzug die Ziele übertreffen könne. Es gehe auch schon einmal in die andere Richtung, etwa von 2024 auf 2025





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