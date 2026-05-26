The news text discusses an interview with the new leader of the Vienna Shorts Film Festival and various topics such as barriers in the performance scene, a woman's journey, and the concept of seelenfensterln.

Interview mit dem neuen Leiter des Vienna Shorts Filmfestivals Anderserseits, Teil II: Barrierefreiheit in der Performance-Szene Frau Andrea über den langen Weg Wenn die Augen die Fenster zur Seele sind, dann sind die Lider ihre Rollos.

Abdunkeln lässt sich die Seele also ohne Probleme, nur lüften kann man sie schwer. Höchstens auf Durchzug kann man schalten, vor der Glotze zum Beispiel. Aber Vorsicht, sonst werden die Seelenfenster noch zur viereckigen Panoramaverglasung. Und die läuft schnell an, wenn im Inneren die Luft heißer wird.

Im Handumdrehen ist die Seele schasaugert. In der Esoterik geht einer seit 30 Jahren gewerbsmäßig seelenfensterln: Braco. Der mit dem "gebenden Blick". Wofür andere Amulette, Kristalle oder heilende Hände brauchen, braucht er nur schauen.

Intendant, Nenda oder Cari Cari auftreten und fuhr herbe Kritik dafür ein. Aber wer ist der langhaarige Schweigefuchs mit dem eindringlichen Blick? Hat sich die Aufregung rentiert? Und wenn ja, für wen?

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Vielleicht kann er mir noch ein paar Snacks schenken. Wenn die Influencerin und Unternehmerin dariadaria in den sozialen Medien darüber spricht, dass sie keinen Kinderwunsch hat, schlägt ihr Kritik entgegen. Fremde Menschen scheinen es nicht auszuhalten, dass eine Frau mit 36 Jahren auch ein anderes Lebenskonzept als das von Mutterschaft plant. Als Richter des Haager Tribunals sah sich der Jurist Antonio Cassese ständig mit scheußlichsten Kriegsverbrechen befasst.

Gefragt, wie er das aushalte, antwortete er: ,Ach, wissen Sie, ich gehe einfach, sooft es geht, rüber ins Mauritshuis und verbringe dort ein bisschen Zeit mit den Vermeers. ’ Der legendäre KinderKulturParcours ist zurück: Ein Tag für die ganze Familie, an dem das MuseumsQuartier spielerisch entdeckt werden kann. Mit von der Partie sind wieder Publikumslieblinge wie das große Der Mann mit dem "gebenden Blick" trat am Freitag bei der Festwochen-Eröffnung vor 120.000 Menschen auf.

Wer ist Braco und warum schaut er so? Braco spricht nicht. Jedenfalls nicht öffentlich. Will man seine Stimme hören, muss man ins Braco Center in Zagreb fahren.

Dort kann man einer Aufnahme seiner Stimme lauschen, wenn er gerade im Außendienst ist, wie etwa am Freitag bei der





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