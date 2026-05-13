Ein interreligiöser Pavillon im ESC-Village wurde offiziell eröffnet, um Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Glaubensrichtungen zusammenzubringen. Besucher erwartet täglich Gespräche, Austausch und gemeinsame Aktivitäten bis 16. Mai.

Während am Dienstagabend die erste Halbfinal-Show des Eurovision Song Contest über die Bühne ging, wurde am Wiener Rathausplatz auch ein besonderes Zeichen für Zusammenhalt gesetzt: Der interreligiöse Pavillon im ESC-Village hat offiziell eröffnet.

Unter dem Motto "United in Humanity - Connected by Music" soll der Pavillon Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Glaubensrichtungen zusammenbringen. Besucher erwartet bis 16. Mai täglich von 16 bis 19 Uhr ein offener Begegnungsraum mit Gesprächen, Austausch und gemeinsamen Aktivitäten. Der Pavillon befindet sich im ESC Village am Rathausplatz bei Standort 4 nahe des barrierefreien Eingangs.

Ziel der Initiative ist es, die verbindende Kraft der Musik für interkulturellen und interreligiösen Dialog zu nutzen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) lud aus diesem Anlass alle Mitglieder des Wiener Religionsrates zu einem gemeinsamen Besuch ein. Vertreter von zwölf Religionsgemeinschaften waren vor Ort - darunter die Israelische Kultusgemeinde Wien, die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, die Erzdiözese Wien, buddhistische, evangelische, hinduistische und weitere Religionsgemeinschaften.

Ziel des ESC-Village und seiner programmerischen Einheiten ist es, die Welt auf die Vielfalt undpieczeitsprichende Identitäten in der österreichischen Gesellschaft aufmerksam zu machen





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