Internet-Anlagebetrug in Österreich: Opfer verliert Zehntausende Euro

Ein 54-jähriger Österreicher wird Opfer eines schweren Internet-Anlagebetruges. Er verliert durch einen falschen Berater im mittleren fünfstelligen Bereich.

Ein 54-jähriger Österreicher hat bei der Polizei Anzeige wegen eines schweren Internet - Anlagebetrug es erstattet. Der Mann war im Jahr 2023 auf eine betrügerische Internet seite aufmerksam geworden, was den Kontakt zu einem unbekannten Täter auslöste. Dieser gab sich als seriöser Anlageberater aus, um das Vertrauen des Opfer s zu gewinnen und Geldtransfers zu veranlassen.

Mechanismus der Betrugsmasche

Der unbekannte Täter organisierte über mehrere Jahre hinweg wiederholte Überweisungen von Geldbeträgen auf verschiedene Konten in Deutschland, der Schweiz und England. Bis ins Jahr 2026 tätigte das Opfer insgesamt 30 separate Überweisungen. Die Gesamtsumme der verlorenen Mittel liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die gesamte Kommunikation zwischen dem Opfer und dem Täter erfolnte ausschließlich digital über WhatsApp-Nachrichten und Telefonate.

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Manipulation der Gewinnaussichten

Zwischenzeitlich forderte der Täter das Opfer dazu auf, eine weitere Einzahlung zu tätigen. Begründet wurde dies damit, dass nur so Teile des angeblichen Gewinns ausbezahlt werden könnten. Das Opfer folgte dieser Anweisung, erhielt jedoch im Gegenzug keinerlei Auszahlung. Die Darstellung wachsender Gewinne im Benutzerkonto war manipuliert, da in Wirklichkeit kein echter Handel mit Finanzinstrumenten stattfand. Diese falschen Zahlen dienten einzig dazu, das Opfer zur weiteren Geldzahlung zu drängen.

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Rechtliche Einordnung und Warnsignale

Die Finanzaufsichtsbehörden wie die BaFin, FCA oder FINMA weisen darauf hin, dass der Anbieter keine gültige Lizenz besitzt. Oft fehlen zudem ein Impressum oder klare Unternehmensangaben. Starke Drängung zur sofortigen Einzahlung ist ein klares Warnsignal. Betrüger nutzen diese Taktik, um Opfer unter Druck zu setzen, bevor diese die Unstimmigkeiten hinterfragen können.

Verfahrensstand und Prävention

Da es nie zu einer Auszahlung des angeblichen Gewinns kam, erstattete das Opfer letztendlich die Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zur Identität des Täters sind im Gange. Experten empfehlen dringend, vor jeder Investition die Lizenzierung des Anbieters bei einer anerkannten Behörde zu prüfen. Unverhoffte hohe Gewinne im Internet sind in der Regel nicht echt und dienen nur dazu, weitere Kapitalien zu locken.