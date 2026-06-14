Interne Spannungen bei der FPÖ Burgenland: Tschürtz fordert neue Führung vor Oktober-Parteitag

Johann Tschürtz kritisiert die Vernachlässigung von Organisations- und Jugendarbeit durch FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig und ruft zu einer demokratisch legitimierten Gegenkandidatur auf dem bevorstehenden Landesparteitag im Oktober auf.

Der burgenländische FPÖ -Landesparteiobmann Alexander Petschnig sieht sich derzeit mit wachsender Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert. In einem offenen Brief an die "Kronen Zeitung" hat der freiheitliche Zweite Landtagspräsident Johann Tschürtz am Sonntag deutlich gemacht, dass er die Arbeit von Petschnig im Nationalrat zwar als solide bewertet, jedoch erhebliche Defizite in der Landesarbeit feststellt.

Tschürtz bemängelt, dass seit dem Amtsantritt von Petschnig wichtige Strukturen der Burgenländischen FPÖ vernachlässigt wurden. Insbesondere kritisiert er den Rückgang der Organisationsarbeit, das Fehlen von Aktivitäten in den Vorfeldorganisationen und das fast vollständige Ausblenden des Jugendbereichs. Diese Punkte seien nach Ansicht des Zweiten Landtagspräsidenten zentrale Pfeiler einer funktionierenden Landespartei und ihr Fehlen gefährde das langfristige Überleben und die Dynamik der FPÖ im Burgenland.

Die Vorwürfe von Tschürtz kommen zu einem Zeitpunkt, an dem intern intensive Diskussionen über die bevorstehende Landesparteiversammlung im Oktober stattfinden. Dieser Parteitag wird nicht nur über die strategische Ausrichtung entscheiden, sondern auch über die Besetzung wichtiger Führungspositionen. Während Petschnig bislang auf die Vorwürfe keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat, gibt es innerhalb der Partei immer lautere Rufe nach einer Neuausrichtung. Tschürtz, der in der Vergangenheit bereits als Landesparteichef und Klubobmann fungierte, wurde von einigen Beobachtern als potenzieller Gegenkandidat gehandelt.

In seiner Stellungnahme betonte er jedoch ausdrücklich, dass er nicht die Absicht habe, die Parteiführung zu übernehmen. Er wisse vielmehr, dass seine persönliche Lebensplanung nicht auf die Übernahme der Landespartei ausgerichtet sei. Stattdessen plädierte Tschürtz für die Einbringung einer neuen, demokratisch legitimierten Persönlichkeit, die gegen Petschnig antreten könne. Er sei der Überzeugung, dass ein frischer Kopf der FPÖ wieder den nötigen Elan verleihen und eine Aufbruchsstimmung erzeugen würde.

Ein solcher Kandidat solle in der Lage sein, sowohl die organisatorischen Strukturen neu zu beleben als auch die Jugendarbeit wieder in den Fokus zu rücken. Nach den Aussagen von Tschürtz bleibt abzuwarten, ob sich im Vorfeld des Oktober-Parteitags ein geeigneter Gegenkandidaten finden lässt und ob die internen Spannungen zu einer grundlegenden Veränderung innerhalb der burgenländischen FPÖ führen werden.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Partei aus der Kritik lernen und sich neu aufstellen kann, um ihre Position im Land langfristig zu festigen. (APA





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Burgenland FPÖ Alexander Petschnig Johann Tschürtz Parteitag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Robert Treichler: FPÖ und Sellner: Die Bande der RemigrationDie FPÖ und der Rechtsextremist Martin Sellner marschieren jetzt politisch im Gleichschritt.

Read more »

FPÖ verschärft Debatte über Remigration: Kickl kritisiert Sprachpolitik und ÖVPDie FPÖ setzt den Begriff "Remigration" bewusst in den Mittelpunkt ihrer politischen Kampagne. Nach einem Ordnungsruf für die Verwendung des Wortes im Parlament wirft Clubchef Herbert Kickl den Regierungsparteien vor, durch Sprachregulierung von der eigentlichen Migrationsproblematik abzulenken. Mit einem provokativen Song und einer Kundgebung will die Partei zeigen, dass Remigration etwas Positives sei, und macht dabei insbesondere die ÖVP für mangelnde Fortschritte verantwortlich.

Read more »

660.000 Euro für Pförtnerhaus: Walter Rucks teures Drittbüro im Schloss HernsteinDie Wiener Wirtschaftskammer leistet sich für ihren Präsidenten Walter Ruck nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Büros. Eines davon auf dem Areal des feudalen Schloss Hernstein. Interne Unterlagen zeigen nun, dass Umbau, Sanierung und Miete das Kammerbudget massiv belasten.

Read more »

FPÖ kritisiert Sprachpolizei und startet Song über RemigrationDie FPÖ kritisiert die Versuche, den Begriff Remigration in der politischen Auseinandersetzung zu verbieten. Stattdessen startet die Partei einen Song über das Thema und verteilt Plüsch-Versionen bei einem Volksfest.

Read more »