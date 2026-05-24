Internationales Friedenssystem in Gefahr: Finanzierungskrise und geopolitische Spannungen bedrohen Friedensmissionen

Der Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) zeigt, dass die Finanzierungskrise der internationalen Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit sowie geopolitische Spannungen die Friedensmissionen weltweit unter Druck setzen. Besonders besorgniserregend ist der Rückgang von Missionen der Vereinten Nationen. Der drastische Einbruch bei der Anzahl der Einsatzkräfte zeigt, dass die internationalen Friedensmissionen enorm unter Druck stehen.

Die Finanzierungskrise der internationalen Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit sowie geopolitische Spannungen setzen Friedensmissionen weltweit unter Druck. Ein Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) zeigt einen teils drastischen Rückgang von Missionen und Einsatzkräfte n.

Besonders besorgniserregend ist der Rückgang von Missionen der Vereinten Nationen. Im Vergleich zum Vorjahr waren 2025 insgesamt 58 multilaterale Friedensmissionen in 34 Ländern und Territorien im Einsatz, ein Rückgang von drei Missionen. Die meisten Friedensmissionen – je 18 – waren in Subsahara-Afrika und Europa im Einsatz, in Nahost und Nordafrika waren es 14, auf dem amerikanischen Kontinent fünf und in Asien und Ozeanien drei.

Der drastische Einbruch bei der Anzahl der Einsatzkräfte zeigt, dass die internationalen Friedensmissionen enorm unter Druck stehen. Im Jahr 2025 waren knapp 79.000 Einsatzkräfte in Friedensmissionen aktiv – ein Rückgang von 50 Prozent gegenüber 2016 und die niedrigste Anzahl seit mindestens 25 Jahren. Über zwei Drittel der Einsatzkräfte waren in Subsahara-Afrika stationiert gewesen, gleichzeitig verzeichnete die Region auch die größten Personalrückgänge der Einsatzkräfte.

Die UNO war 2025 weiterhin jene Organisation, die die meisten internationalen Friedenssicherungsmissionen durchführte (insgesamt 18) und ein Drittel aller Einsatzkräfte stellte. Doch auch bei der UNO wird ein Rückgang der Friedensmissionen und entsendeter Einsatzkräfte festgestellt. Regionale Organisationen führen zwar insgesamt mehr Friedensmissionen als die UNO durch, sind aber nicht in der Lage, die Lücke zu schließen, die die UNO hinterlässt. Diese Lücke sei direkt auf die Finanzierungskrise innerhalb der UNO zurückzuführen.

Weil Mitgliedsstaaten ihre festgesetzten Beiträge an die UNO nicht oder verspätet zahlten, hätten die Ausgaben für Friedensoperationen um 15 Prozent reduziert werden müssen. Im Juli 2025 hatte die UNO-Friedensmissionen ein Finanzierungsdefizit von zwei Milliarden US-Dollar – mehr als 35 Prozent ihres Gesamtbudgets. In Folge musste etwa ein Viertel der Einsatzkräfte abgebaut werden. Ende Jänner 2026 warnte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vor einem „finanziellen Zusammenbruch“ der UNO, sollten die Mitgliedsstaaten ihre Beiträge nicht umgehend bezahlen.

Für die Finanzierungsphase 2025/26 wurde von der UNO-Generalversammlung das niedrigste Budget für Friedensmissionen seit zehn Jahren beschlossen. Nicht nur die schwierige finanzielle Lage ist der Grund für den verzeichneten Rückgang. Auch die geopolitischen Spannungen und machtpolitisch motiviertes Vorgehen vieler Staaten würden laut SIPRI-Bericht dazu beitragen. Im UNO-Sicherheitsrat erschwerten demnach unnachgiebige Forderungen und Vetodrohungen seitens der ständigen Mitglieder die Entscheidungen über die Verlängerung von Mandaten für Einsätze.

Beispiele für Regionen, in denen Konflikte nicht beigelegt sind oder sogar wieder aufflammen könnten, sind die Demokratische Republik Kongo, der Südsudan oder der Libanon





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