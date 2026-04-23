Internationales Drogenkartell vor Gericht: 'Clark Kent' und Komplizen angeklagt

Ein spektakulärer Fall von internationalem Drogenhandel landet vor dem Wiener Gericht. Der mutmaßliche Kopf der Organisation, bekannt als 'Clark Kent', sowie zwei Niederländer und ein Wiener Juwelier müssen sich wegen Drogenschmuggels in großem Stil verantworten. Die Ermittlungen ergaben, dass die Bande über Jahre hinweg Drogen im Wert von Millionen Euro verschickte.

Ein bemerkenswerter Erfolg der Polizei hat zur Anklageerhebung gegen eine international agierende Drogenmafia in Wien geführt. Im Zentrum der Ermittlungen stehen drei Angeklagte: ein niederländischer Staatsbürger, der sich intern ' Clark Kent ' nannte und als mutmaßlicher Kopf der Organisation gilt, sowie zwei weitere Niederländer im Alter von 26 und 35 Jahren und ein 38-jähriger Wien er Juwelier.

Die Anklage basiert auf umfangreichen Ermittlungen, die im September 2025 mit einer spektakulären Festnahme in einem Hotel am Mariahilfer Gürtel ihren Höhepunkt fanden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio Drogenschmuggel in großem Stil vor, wobei die Drogenlieferungen über Jahre hinweg von den Niederlanden nach Österreich und von Wien aus in alle Welt verschickt wurden. Zielgebiete waren unter anderem Mexiko, Neuseeland, die USA und zahlreiche europäische Länder. Die Ermittler schätzen den Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen auf rund sechs Millionen Euro.

Die Verteidigung der Angeklagten versuchte, die Schwere der Vorwürfe zu relativieren und die Verantwortung auf unbekannte Hintermänner zu schieben. So wurde argumentiert, dass der 26-jährige Niederländer, ein auffälliger Mann mit trainiertem Körperbau und vergoldeter Brille, lediglich ein Student sei, der versuchte, seinen Studienkredit abzubezahlen. Der mutmaßliche Bandenchef 'Clark Kent', ein ehemaliger DJ, soll aufgrund seiner Spielsucht in die Drogenkriminalität abgerutscht sein. Der Wiener Juwelier wiederum habe unter dem Druck eines kriminellen Besitzers gehandelt, nachdem er eine wertvolle Luxusuhr verloren hatte.

Alle Anwälte betonten, dass ihren Mandanten lediglich der Schmuggel von Ketamin zur Last falle, während sie jegliche Beteiligung am Kokainschmuggel bestritten. Sie argumentierten, dass die Angeklagten keine Kenntnis vom genauen Inhalt der Pakete gehabt hätten und lediglich für die Lieferung einer bestimmten Menge bezahlt worden seien – pro Lieferung 1.000 Euro. Diese Darstellung wurde jedoch von der Staatsanwaltschaft entschieden zurückgewiesen. Die Ermittlungen, die unter dem Namen 'Operation Candle Trip' liefen, hatten bereits im Jänner 2023 begonnen und umfassten internationale Kooperationen.

Spezialermittler konnten nachweisen, dass die Drogen auf professionelle Weise versteckt wurden, beispielsweise in Milka-Schokolade gepresst, in Kerzen, Kosmetikartikeln und sogar in Spielzeugbällen. Die Bandenstruktur war komplex und international vernetzt. Die Festnahme im September 2025 stellte einen entscheidenden Schlag gegen die Organisation dar, doch die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Es wird erwartet, dass weitere Mitglieder der Drogenbande identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Prozess in Wien verspricht, ein mediales Großereignis zu werden, da er nicht nur die Methoden einer internationalen Drogenmafia aufdeckt, sondern auch die Herausforderungen der Strafverfolgung in einer globalisierten Welt verdeutlicht. Die Beweislage der Staatsanwaltschaft gilt als belastend, und es bleibt abzuwarten, ob die Verteidigung mit ihren Argumenten erfolgreich sein wird, die Verantwortung der Angeklagten zu minimieren





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