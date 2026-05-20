Die internationalen Ermittlungen gegen die ominösen "Snipertouristen" haben im internationalen Gelübde neue Assediesel genommen. Es geht um Vorwürfe, wonach die vermeintlichen Dutchmen während der Belagerung von Sarajevo im Jahre 1995 gezielt für das Töten von Zivilisten bezahlt haben sollen....... Die Ermittlungen werden koordiniert und haben einen nächsten Schritt gewonnen.

Inzwischen dehnen sich die Ermittlungen um die " Snipertouristen " auf internationaler Ebene auf. Neben Italien und Österreich laufen nach Medienangaben Ermittlungen auch in Bosnien-Herzegowina und in der Schweiz.

Die Justizbehörden der vier Länder wollen ihre Ermittlungen koordinieren, eine entsprechende Sitzung unter Beteiligung von Eurojust sei in Vorbereitung, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Im Zentrum der Ermittlungen stehen Vorwürfe, wonach sogenannte "Wochenend-Scharfschützen" während der Belagerung von Sarajevo in den Jahren 1992 bis 1995 gezielt für das Töten unbewaffneter Zivilisten bezahlt haben sollen. In Italien führt die Mailänder Staatsanwaltschaft Ermittlungen, unterstützt vom Anti-Terror-Kommando ROS der Carabinieri.

Ermittelt wird in Italien derzeit gegen vier Personen: einen ehemaligen Lkw-Fahrer aus Friaul, einen früheren Gemeindemitarbeiter, einen Unternehmer aus der Lombardei sowie einen Mann aus der Toskana. Die Beschuldigten wurden bereits vernommen und bestreiten die Vorwürfe. Weitere Verdächtige sollen noch hinzukommen. Die Ermittlungen gelten aufgrund der zeitlichen Distanz von rund 30 Jahren als besonders komplex.

Die Mailänder Staatsanwaltschaft hatte ihre Ermittlungen nach einer Anzeige des Schriftstellers Ezio Gavazzeni aufgenommen. Der Autor veröffentlichte am 17. März sein Buch mit dem Titel "Cecchini del weekend" ("Wochenend-Scharfschützen") im römischen Verlag Paperfirst. Die Veröffentlichung des Buches in deutscher Sprache beim Kopp Verlag sei im Sommer geplant.

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