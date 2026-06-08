Internationale surrealistische Künstler in der Freistädter Brauhausgalerie

Die Ausstellung 'Scurrilis 1' zeigt die Werke von 12 internationalen Surrealisten aus vier Ländern. Die Künstler sind renommierte Vertreter des Malstils, der vor 100 Jahren von Protagonisten wie Salvador Dali oder Max Ernst geprägt wurde.

Eine Ausstellung der internationalen surrealistischen Künstler in der Freistädter Brauhausgalerie ist ein Highlight in der Geschichte der Galerie. Die Ausstellung 'Scurrilis 1' zeigt die Werke von 12 internationalen Surrealisten aus vier Ländern.

Die Künstler sind renommierte Vertreter des Malstils, der vor 100 Jahren von Protagonisten wie Salvador Dali oder Max Ernst geprägt wurde. Die Eröffnung der Ausstellung fand am Donnerstag statt und wurde von der Abgeordneten zum Nationalrat Johanna Jachs und dem Kultur-Stadtrat Klaus Fürst-Elmecker begleitet. Beide bedankten sich bei der Kunstvereinigung der Brauhausgalerie für die Wahl der Brauhausgalerie als Eröffnungsort der internationalen Ausstellungsserie 'scurrilis'.

Die Kulturbeauftragte aus Freistadts Partnerstadt Kaplice, Eva Klimentovà, und die dritte Bürgermeisterin aus Obernzell, Sandra Wietscher, waren auch als Ehrengäste anwesend. Eine Präsentation über die Hilfsorganisation 'Schilling für Shilling' durch Künstler Eddie Müller spannte den Bogen nach Kenia, wo Bildungseinrichtungen für Kinder aus in Armut lebenden Familien von Oberösterreichern gebaut werden. Die Ausstellung in Freistadt unterstützt diese Hilfsaktion tatkräftig. In seiner Laudatio sprach Albert Duschl, Professor an der Universität Salzburg, über die Einsichten und Auffälligkeiten aus Sicht der Betrachter.

Seine Freud`sche Analyse und Theorie würdigte das Publikum mit großem Beifall. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juni zu sehen. Die Galerie ist am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet





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