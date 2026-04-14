Internationale Spezialitäten ab dem 17. April: Kulinarische Weltreise beim Diskonter

Der Diskonter präsentiert ab dem 17. April eine vielfältige Auswahl an internationalen Spezialitäten, darunter mexikanische, italienische, deutsche und österreichische Köstlichkeiten. Zusätzlich im Angebot: eine Bier Tasting Box mit Bieren aus aller Welt.

Der Diskonter präsentiert ab dem 17. April eine verlockende Auswahl internationaler Spezialitäten , die die Geschmacksknospen auf eine kulinarische Weltreise schicken. Das Angebot umfasst eine Vielfalt an Produkten, die von mexikanischen Tortilla s über italienische Pasta und Käse bis hin zu österreichischen Würstchen und deutschen Spätzle reicht. Die Kunden dürfen sich auf hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen freuen, die sowohl für den täglichen Genuss als auch für besondere Anlässe geeignet sind.

Besonders hervorzuheben ist die mexikanische Ecke mit Tortilla Wraps zum Selberfüllen und knusprigen Tortilla Chips, die für ein authentisches Geschmackserlebnis sorgen. Liebhaber der italienischen Küche kommen mit geriebenem Hartkäse von Cucina Nobile sowie Milsani Pizzakäse in der praktischen XXL-Packung voll auf ihre Kosten. Die Mortadella di Bologna mit Pistazien von 'Regione Che Vai' verspricht einen weiteren kulinarischen Hochgenuss. Fischliebhaber werden von den Aktionsartikeln von ALMARE SEAFOOD begeistert sein, darunter Lachs- und Thunfisch-Paté sowie Wildlachsfilet in verschiedenen verlockenden Saucen. Wer die deutsche Küche schätzt, kann sich auf die klassischen Schwäbischen Spätzle von Le Gusto freuen. Für Freunde der österreichischen Küche gibt es die herzhaften Pusztawürstel, die mit der Eigenmarke 'Genuss 100% aus Österreich' regionale Qualität garantieren.

Ein weiteres Highlight ist die Bier Tasting Box, die ab dem 17. April erhältlich ist. Diese Box enthält zwölf verschiedene Bierspezialitäten aus verschiedenen Ländern, darunter Österreich, Italien, Spanien, Deutschland, Dänemark, Ungarn, Tschechien, Türkei, Slowenien und Kroatien. Diese Box ist perfekt, um neue Biere zu entdecken oder als Geschenk für Bierliebhaber. Das vielfältige Angebot des Discounters ab dem 17. April bietet eine großartige Gelegenheit, die eigene Küche mit internationalen Aromen zu bereichern und sich von der Qualität der Produkte zu überzeugen. Die angebotenen Artikel sind ideal für ein schnelles Mittagessen, ein gemütliches Abendessen oder eine Feier mit Freunden. Die Auswahl bietet für jeden Geschmack etwas und lädt zum Experimentieren und Genießen ein. Mit Preisen wie 1,59 Euro für Le Gusto Schwäbische Spätzle, 1,49 Euro für TESOROS DEL SUR Tortilla Wraps Mexico, 3,49 Euro für CUCINA NOBILE Hartkäse, 2,99 Euro für Genuss 100% aus Österreich Pusztawürstel, 1,69 Euro für ALMARE SEAFOOD Paté und 2,99 Euro für ALMARE SEAFOOD Wildlachsfilet, ist der Genuss zudem erschwinglich.

**Produkte im Überblick (ab 17. April):** * LE GUSTO Schwäbische Spätzle, 500 g, 1,59 Euro * TESOROS DEL SUR Tortilla Wraps Mexico, Mais oder Chili, 370 g, 1,49 Euro * CUCINA NOBILE Hartkäse gerieben, 250 g, 3,49 Euro * Genuss 100% aus Österreich Pusztawürstel, 250 g, 2,99 Euro * ALMARE SEAFOOD Paté, verschiedene Sorten, 100 g, 1,69 Euro * ALMARE SEAFOOD Wildlachsfilet, in Aufguss mit Zitrone und Pfeffer, in Senf-Sauce oder in Tomaten-Mozzarella-Sauce, 2,99 Eur





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