Internationale Kritik an Angriffen auf zivile Ziele im Iran-Krieg: EU und IKRK verurteilen Eskalation

Die EU und das IKRK verurteilen Angriffe auf zivile Ziele im Iran-Krieg scharf und warnen vor einer Eskalation. Trotz Kritik werden Angriffe fortgesetzt. Israel intensiviert Angriffe auf die petrochemische Industrie, während Raketenangriffe aus dem Iran und Verbündeten erfolgen.

Scharfe internationale Kritik an den anhaltenden Angriffe n auf zivile Ziele im Iran-Krieg . Sowohl die Europäische Union als auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ( IKRK ) haben am Ostermontag ihre Besorgnis über die Eskalation der Gewalt zum Ausdruck gebracht und jegliche Angriffe auf zivile Ziele scharf verurteilt. Trotz dieser klaren Verurteilung wurden die Angriffe auf zivile Infrastruktur und Einrichtungen jedoch von allen Konfliktparteien fortgesetzt.

EU-Ratspräsident Antonio Costa warnte angesichts der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump vor den verheerenden Folgen. Costa betonte, dass jeder Angriff auf zivile Infrastruktur, insbesondere auf Energieanlagen, illegal und inakzeptabel sei, und forderte eine sofortige Einstellung der Angriffe auf Länder in der Region sowie die uneingeschränkte Durchfahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus. Costa sieht die iranische Zivilbevölkerung als Hauptopfer des Konflikts und betonte die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung, um die Ursachen des Krieges zu beseitigen. Diese diplomatischen Bemühungen sind umso dringlicher, als die anhaltenden Angriffe und die drohende Eskalation zu einer humanitären Katastrophe führen könnten.\Das IKRK, vertreten durch Präsidentin Mirjana Spoljaric, schloss sich der Kritik an und verurteilte nachdrücklich Drohungen gegen lebenswichtige zivile Infrastrukturen und Nuklearanlagen. Spoljaric betonte, dass ein Krieg ohne Grenzen nicht mit dem Völkerrecht vereinbar sei und für ganze Bevölkerungsgruppen verheerende Folgen hätte. Die anhaltenden Angriffe auf zivile Ziele, darunter Hochschulen und petrochemische Anlagen, zeigen eine zunehmende Missachtung des humanitären Völkerrechts und gefährden die Zivilbevölkerung. US-Präsident Trump hat mit der Zerstörung von Kraftwerken und Brücken im Iran gedroht, sollte die Straße von Hormus nicht geöffnet werden, während der Iran die De-facto-Sperrung der Straße fortsetzt und die Golfregion mit Angriffen auf Öl- und Gasanlagen destabilisiert. Die Eskalation der Angriffe hat bereits zu einem Anstieg der Öl- und Gaspreise geführt und die Weltwirtschaft zusätzlich belastet. Die Angriffe auf die zivile Infrastruktur, insbesondere auf Hochschulen und petrochemische Anlagen, sind ein deutlicher Verstoß gegen das Völkerrecht und erhöhen das Leid der Zivilbevölkerung in der Region.\Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg sind durch eine Zunahme der Angriffe auf zivile Ziele und eine gleichzeitige Eskalation der militärischen Aktivitäten gekennzeichnet. Am Montag wurden laut iranischen Angaben weitere Hochschulen in Teheran bombardiert, darunter ein Gebäude der Scharif-Universität. Gleichzeitig intensivierte Israel seine Angriffe auf die petrochemische Industrie des Iran, wobei der größte petrochemische Komplex des Landes in Asalujeh schwer getroffen wurde. Verteidigungsminister Israel Katz drohte mit weiteren Angriffen auf die Infrastruktur des Iran, sollten Raketenangriffe auf die israelische Zivilbevölkerung andauern. Zusätzlich zu den israelischen Angriffen wurde Israel am Montag von drei Seiten angegriffen: aus dem Iran, dem Libanon und dem Jemen. Im Großraum Tel Aviv heulten die Warnsirenen aufgrund von Raketenangriffen, während die Küstenstadt Eilat von Drohnen angegriffen wurde, die aus dem Jemen kamen. Die gleichzeitigen, offenbar koordinierten Angriffe durch Verbündete des Iran, darunter die Hisbollah und die Huthi-Miliz, verschärfen die bereits angespannte Lage weiter. Die anhaltende Eskalation der Gewalt und die zunehmende Missachtung des humanitären Völkerrechts gefährden die Stabilität der Region und verschlimmern die humanitäre Krise





ORF / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Iran-Krieg Zivile Ziele Angriffe EU IKRK Israel Trump Hormus Raketenangriffe

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Phishing-Angriffe in Vorarlberg: Betrüger nutzen ID Austria-Ablauf ausBetrüger nutzen den bevorstehenden Ablauf von ID Austria-Zugängen in Vorarlberg aus, um Phishing-Angriffe durch gefälschte SMS zu starten. Die Polizei warnt vor betrügerischen Nachrichten, die Nutzer zur Eingabe sensibler Daten auf gefälschten Webseiten verleiten sollen. In einigen Fällen ist es bereits zu finanziellem Schaden gekommen. Das Landeskriminalamt rät zur Vorsicht und fordert Nutzer auf, Nachrichten kritisch zu prüfen und im Zweifelsfall direkt bei den offiziellen Stellen nachzufragen. Es ist entscheidend, sich der Gefahren bewusst zu sein und wachsam zu bleiben, um Betrug zu verhindern. Die betrügerischen Nachrichten fordern Nutzer auf, ihre ID Austria zu aktualisieren und führen zu gefälschten Phishing-Seiten. Nachdem Nutzer ihre Daten auf diesen Seiten eingegeben haben, werden sie häufig von den Betrügern angerufen, die versuchen, sie zur Installation von Fernzugriffssoftware zu überreden. Dies ermöglicht den Tätern den Zugriff auf Geräte und Konten der Opfer. Die Polizei hat bereits mehrere Fälle gemeldet, in denen betrügerische Aktivitäten zu finanziellen Schäden geführt haben. Daher ist es wichtig, die offiziellen Kommunikationskanäle zu überprüfen und niemals Links in verdächtigen Nachrichten zu folgen.

Weiterlesen »

Trotz heftiger Kritik - „Salam aleikum“ am Osterwochenende in SalzburgDie türkische Kultur- und Unternehmensmesse „Türk Kültür Fuari“ geht trotz Protesten an diesem Wochenende über die Bühne. Veranstalter Murat ...

Weiterlesen »

Schwarzer Regen auf Teheran: Angriffe auf Öllager haben verheerende FolgenAngriffe auf Öllager in Teheran haben Brände und giftige Niederschläge ausgelöst, die Gesundheitsrisiken und Umweltfolgen nach sich ziehen. Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und Schwermetalle gefährden die Bevölkerung, verschmutzen das Trinkwasser und können sich über weite Strecken ausbreiten.

Weiterlesen »

DFB-Trainer in der Kritik - Undav spricht Klartext nach Streit mit NagelsmannDeniz Undav und Bundestrainer Julian Nagelsmann klären Differenzen: Fokus auf Leistung beim VfB Stuttgart, EM-Rolle weiter offen. Aktuelle News.

Weiterlesen »

Luftangriff auf Teheran - 'Viele militärische Anführer' des Iran getötetLuftangriff auf Teheran: Zahlreiche iranische Militärführer getötet, Angriffe zwischen Iran, Israel und Golfstaaten eskalieren weiter.

Weiterlesen »

Erneut Tote in Iran und Israel – Teheran vollstreckt weiteres TodesurteilUS-israelische Angriffe haben nach iranischen Angaben auch Wohngebiete in Teheran getroffen, während Medien berichten, dass Iran den Großraum Tel Aviv mit Streumunition attackiert hat und damit...

Weiterlesen »