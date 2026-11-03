Internationale Fahndung nach Nadeln in Süßigkeiten: Polizei warnt Eltern

Österreich und Deutschland ermitteln gegen Täter, die Süßigkeiten mit Nadeln präparieren. Die Polizei warnt Eltern dringend zur Kontrolle der Halloween-Beute.

In Österreich und Deutschland herrscht Alarmstufe Rot, da weiterhin Süßigkeiten mit gefährlichen Fremdkörpern wie Nadeln und Schrauben aufgedeckt werden. Ein zehnjähriges Mädchen in Niederösterreich erlitt kürzlich eine Verletzung, nachdem es in eine Schokolade gebissen hatte, die eine Nadel enthielt. Dieser Vorfall löste eine internationale Fahndung nach den Verantwortlichen aus, die nun auch eine gefährliche Online-Szene ins Visier der Ermittler rückt.

Gefährliche Online-Communities im Fokus der Ermittler

Die Bedrohung hält auch Tage nach Halloween an, wobei bisher acht Fälle in Österreich, mehr als 50 in Deutschland und weitere Meldungen aus Ungarn bekannt wurden. Innenminister Gerhard Karner verurteilt die Taten scharf und bezeichnet sie als feig, hinterhältig und lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nach einer lockeren internationalen Community im Internet, in der sich vor allem junge Menschen vernetzen und brutale Taten gegen Menschen und Tiere verherrlicht werden.

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Spezialeinheit Treat übernimmt die Fahndung

Zur Aufklärung der Vorfälle hat Innenminister Gerhard Karner eine eigene österreichische Ermittlungsgruppe mit dem Namen Treat gegründet. Diese Spezialisten arbeiten eng mit dem deutschen Bundeskriminalamt und Europol zusammen, um die Täter zu fassen. Das Bundeskriminalamt bündelt seine Kräfte über die Landesgrenzen hinweg, um konsequent gegen die Verantwortlichen vorzugehen und die Verbrechen mit allem Nachdruck aufzuklären.

Drohungen und Gewaltfantasien im Internet

Die im Visier der Ermittler stehende Online-Szene zeichnet sich dadurch aus, dass Mitglieder in sozialen Netzwerken Gewaltfantasien verbreiten oder mit echten Gewalttaten prahlen. Diese digital vernetzte Gruppe steht im Mittelpunkt des Interesses, da Verbindungen zwischen den Online-Drohungen und den physischen Angriffen durch präparierte Geschenke angenommen werden. Die Polizei hebt hervor, dass diese perfiden Taten ein entschlossenes und grenzüberschreitendes Vorgehen erfordern, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

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Polizei warnt Eltern zur sorgfältigen Kontrolle

Aktuell gibt es keine Entwarnung, weshalb die Polizei Eltern und Erziehungsberechtigte dringend auffordert, die Halloween-Beute ihrer Kinder auch jetzt noch sorgfältig zu kontrollieren. Die Anweisung lautet, insbesondere darauf zu achten, ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und ob sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden. Die Eltern sollen diese Kontrollen gemeinsam mit ihren Kindern durchführen, um jegliche Risiken vor dem Verzehr auszuschließen.

Fortdauernde Warnung vor metallischen Gegenständen

Die Gefahr ist längst nicht gebannt, da die Täter weiterhin aktiv sind und neue Fälle bekannt werden. Die Polizei appelliert weiterhin an die öffentliche Wachsamkeit, da die Manipulation von Geschenken nicht nur ein psychologischer Angriff, sondern eine ernsthafte physische Bedrohung darstellt. Eltern werden gebeten, besonders wachsam zu sein und bei jedem Anzeichen von Unregelmäßigkeiten an den Verpackungen oder den Süßigkeiten selbst sofort die zuständigen Behörden zu informieren.