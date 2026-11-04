International Stress Awareness Day: Wie chronischer Belastung entgegenwirken

Am 4. November markiert der International Stress Awareness Day die alarmierende Stresslage in Österreich. Zwei Drittel der Bevölkerung fühlen sich häufig belastet, während die Inanspruchnahme von Beratungsstellen stark ansteigt.

Am 4. November steht der International Stress Awareness Day im Zeichen der gesundheitlichen Warnsignale bei anhaltender psychischer Erschöpfung. In Österreich haben sich laut aktuellen Umfragen rund zwei Drittel der Bevölkerung als häufig oder sehr oft gestresst eingestuft. Dieser Aktionstag dient dazu, das Bewusstsein für die schwerwiegenden Folgen von Dauerbelastung zu schärfen und dazu zu ermutigen, rechtzeitig gegenzusteuern, bevor die Gesundheit nachhaltig leidet.

Alarmierende Fakten zum Arbeitsalltag

Die Datenlage verdeutlicht, dass Entspannung in der österreichischen Bevölkerung zunehmend zur Herausforderung geworden ist. Besonders kritisch ist der Umstand, dass 83 Prozent der Befragten trotz mentaler Erschöpfung weiterhin zur Arbeit gehen. Für 60 Prozent der Beschäftigten ist der Job der größte Stressfaktor im Alltag. Dies wirft die drängende Frage auf, wie lange der menschliche Körper funktioniert, wenn der Kopf bereits dringend eine Pause benötigt.

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Langzeitstudien der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigen seit Jahren einen klaren Trend zu steigender psychischer Belastung bei den Beschäftigten. Vor allem akuter Zeitdruck und wachsende Anforderungen am Arbeitsplatz wirken sich nachteilig auf das gesamte Arbeitsklima aus. Die emotionalen Folgen sind dabei sichtbar: Bei einer Untersuchung von 2.235 Nutzerinnen und Nutzern gaben 52 Prozent an, schon mindestens einmal wegen der Arbeit geweint zu haben. Zudem berichten 64 Prozent von Wutausbrüchen im beruflichen Kontext.

Knapp ein Drittel der Betroffenen erreicht mehrmals im Monat eine emotionale Erschöpfung, die ihren Alltag erheblich beeinträchtigt. Was sich die Beschäftigten konkret wünschen, ist eindeutig: 34 Prozent fordern weniger Arbeitslast. 32 Prozent möchten ein persönliches Gespräch mit der Führungskraft führen, und 28 Prozent wünschen sich einen besseren Austausch innerhalb des eigenen Teams. Diese Wünsche markieren klare Ansatzpunkte für Veränderungen in der Unternehmenskultur.

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Ansteigende Zahl der Erstberatungen

Die Notwendigkeit professioneller Hilfe nimmt drastisch zu. Im Jahr 2025 nahmen knapp 27.000 Personen eine Erstberatung in Anspruch. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 lag diese Zahl noch bei rund 14.000 Personen. Innerhalb von nur fünf Jahren hat sich die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten damit nahezu verdoppelt. Diese Entwicklung stellt ein klares Indiz für die wachsende Krise im Arbeitsmarkt dar.

Der Verein fit2work bezeichnet die steigenden Fehlzeiten als ein deutliches Warnsignal im Betrieb. Die Organisationen betonen, dass Unternehmen diese Zahlen nicht ignorieren dürfen, da sie direkte Auswirkungen auf die Produktivität und die langfristige Gesundheit der Belegschaft haben. Die Verdopplung der Beratungsfälle unterstreicht die Dringlichkeit, präventive Maßnahmen und Unterstützungsstrukturen weiter auszubauen und zugänglicher zu machen.

Gesundheitliche Folgen von Dauerstress

Stress ist grundsätzlich nicht immer negativ; kurzfristig kann er sogar helfen, Herausforderungen zu bewältigen und die Leistungsfähigkeit zu steigern. Problematisch wird die Situation jedoch, wenn die Anspannung nicht mehr nachlässt und ausreichend Erholung fehlt. "Gesundheitlich problematisch kann Stress insbesondere dann werden, wenn Belastungen über längere Zeit bestehen", heißt es von Fachexperten. Chronischer Druck führt zu Reizbarkeit, Konzentrationsproblemen und dem Gefühl, ständig überfordert zu sein.

Auch der körperliche Organismus leidet unter der Dauerbelastung. Chronischer Stress kann Herz-Kreislauf-Beschwerden begünstigen und das Immunsystem langfristig schwächen. Während der Körper kurzfristige Belastungen meist noch gut bewältigen kann, ziehen sich die Folgen von dauerhaftem Druck bis in ernsthafte gesundheitliche Schäden. Der International Stress Awareness Day soll daher nicht nur auf die Probleme aufmerksam machen, sondern auch dazu anregen, die eigene Gesundheit stärker in den Mittelpunkt des eigenen Handelns zu stellen.

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Praktische Tipps für den Alltag

Bereits kleine Veränderungen im täglichen Rhythmus können helfen, Belastungen besser zu bewältigen. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ein paar Dehnübungen oder einfaches Aufstehen zwischendurch können dabei helfen, Abstand zum Arbeitsalltag zu gewinnen. Auch regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung unterstützen den Umgang mit Stress erheblich. Wichtig ist außerdem, klare Grenzen zwischen Beruf und Freizeit zu ziehen.

Dazu gehören fixe Arbeitszeiten, die Möglichkeit, nach Feierabend nicht erreichbar zu sein, und eine sinnvolle Priorisierung von Aufgaben. Die Digitalisierung macht es zunehmend schwerer, diese Grenzen einzuhalten, doch ein bewusster Umgang mit dem Handy und dem Bildschirm ist essenziell. Auch der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen kann entlastend wirken. Über Sorgen und Überforderung zu sprechen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein aktiver Schritt zur Gesunderhaltung im Berufsleben.