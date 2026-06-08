Interaktive Karte ermöglicht Zeitreise durch 90 Jahre Vorarlberg

Eine neue interaktive Anwendung von VOL.AT erlaubt es Nutzern, historische Luftbilder aus den 1930er-, 1950er- und 1970er-Jahren mit aktuellen Aufnahmen zu vergleichen. Mit einem Schieberegler lassen sich Vergangenheit und Gegenwart übereinanderlegen, um die Entwicklung von Gemeinden, Ortszentren und Landschaften in Vorarlberg über fast ein Jahrhundert hinweg zu erkunden. Das Angebot ist exklusiv für VOL.AT+-Abonnenten verfügbar und basiert auf Daten der Open-Government-Data-Initiative des Landes.

Vorarlberg , das westlichste Bundesland Österreichs, bietet einen faszinierenden Rückblick auf nahezu ein Jahrhundert seiner Entwicklung. Eine neu entwickelte interaktive Anwendung von VOL.AT ermöglicht es Nutzern, historische Luftbilder aus den 1930er-, 1950er- und 1970er-Jahren direkt mit aktuellen Aufnahmen aus dem Jahr 2022 zu vergleichen.

Mit einem intuitiven Schieberegler können Vergangenheit und Gegenwart übereinandergelegt werden, um die Transformation von Gemeinden, Ortszentren, Verkehrswegen, Flusslandschaften und Industriegebieten nachzuvollziehen. Das Angebot richtet sich exklusiv an Abonnenten von VOL.AT+ und wurde vom AI Studio von Russmedia Digital realisiert. Die Grundlage bilden historische Luftbilder und Geodaten, die über das Vorarlberger Geografische Informationssystem (VoGIS) und das Landesamt für Vermessung und Geoinformation (LVG) im Rahmen der Open-Government-Data-Initiative bereitgestellt werden.

Neben der freien Suche nach Gemeinden stehen mehrere geführte Touren zur Verfügung, die Themen wie "Landschaft & Natur" oder "Industrie & Gewerbe" aufgreifen und mit ergänzenden Hintergrundinformationen die markantesten Veränderungen erklären. Die Entwicklung des Landes wird so aus einer völlig neuen Perspektive erlebbar. Marc Springer, Chefredakteur von VOL.AT, betont, dass viele Menschen wissen möchten, wie ihr Heimatort früher aussah.

Simon Mathis, Head of AI Studio bei Russmedia Digital, beschreibt die Anwendung als wegweisend, da sie die historische Entwicklung erstmals in einer für jedermann unmittelbar erfahrbaren Form zugänglich mache. Allerdings können aufgrund der unterschiedlichen Jahrzehnte und Quellen der historischen Aufnahmen in einzelnen Regionen Lücken sowie helle oder dunkle Bildbereiche auftreten.

Die digitale Zeitreise lädt dazu ein, das eigene Wohnviertel, die Schule, den Arbeitsplatz oder bekannte Plätze in der Region zu erkunden und zu verstehen, wie stark sich Vorarlberg über die vergangenen Jahrzehnte gewandelt hat





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