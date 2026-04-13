Inter Mailand feiert dramatischen Comeback-Sieg und baut Tabellenführung aus

Inter Mailand gewinnt ein packendes Auswärtsspiel gegen Como mit 4:3 und festigt seine Führung in der Serie A. Ein Doppelpack von Thuram und Dumfries ebnen den Weg zum Sieg.

Inter Mailand hat seine Führung in der Serie A mit einem aufregenden Comeback - Sieg gegen Como weiter ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer X setzte sich in einem dramatischen Auswärtsspiel beim Tabellenfünften mit 4:3 durch und festigte damit ihre Position an der Spitze der italienischen Liga. Dieser Sieg verschafft Inter einen beachtlichen Vorsprung von neun Punkten vor dem Verfolger Napoli, der zuvor in seinem Auswärtsspiel gegen Parma nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen war.

Die Spannung in der Liga steigt damit weiter, und die Fans können sich auf eine spannende Saison einstellen. Die Partie in Como entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Como ging kurz vor der Halbzeitpause scheinbar komfortabel mit 2:0 in Führung, was die Inter-Fans bereits in Sorge versetzte. Doch Inter gab sich nicht geschlagen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Marcus Thuram der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer war der Auftakt zu einer beeindruckenden Aufholjagd. Kurz nach der Halbzeitpause, in der 49. Minute, glich Thuram mit seinem zweiten Tor zum 2:2 aus. Die Wende war geschafft. Die Mailänder spielten nun befreiter auf und setzten Como zunehmend unter Druck. Die beiden Treffer von Denzel Dumfries, der ebenfalls einen Doppelpack schnürte (58. und 72. Minute), brachten Inter mit 4:2 in Führung und schienen die Partie vorzeitig zu entscheiden. Doch Como gab sich nicht auf. In der 89. Minute brachte Lucas Da Cunha mit einem verwandelten Elfmeter Como noch einmal auf 3:4 heran und sorgte für eine dramatische Schlussphase. Inter musste bis zum Schlusspfiff zittern, doch letztendlich gelang es ihnen, den knappen Vorsprung zu verteidigen und die drei Punkte mit nach Mailand zu nehmen. Dieser Sieg unterstreicht die Stärke und den Kampfgeist der Mannschaft. Die Spieler zeigten eine beeindruckende Moral und bewiesen, dass sie auch in schwierigen Situationen in der Lage sind, ihre Leistung abzurufen und wichtige Siege zu erringen. Die Fans feierten den Sieg ausgelassen und freuen sich auf die kommenden Spiele. Die Redaktion distanziert sich von den Inhalten in diesem Diskussionsforum und behält sich das Recht vor, Beiträge zu löschen, die gegen geltendes Recht verstoßen oder dem Ansehen der Redaktion zuwiderlaufen. Nutzer-Daten können zur Rechtsverfolgung verwendet und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige gebracht werden





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