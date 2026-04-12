Inter Mailand dreht 0:2-Rückstand und baut Vorsprung in Serie A aus

Inter Mailand gewinnt ein packendes Spiel gegen Como und festigt seine Tabellenführung in der italienischen Serie A. Neapel patzt und verpasst die Chance, den Abstand zu verkürzen.

Inter Mailand hat in einem spektakulären Spiel gegen Como einen 0:2-Rückstand gedreht und mit 4:3 gewonnen. Damit baute die Mannschaft ihre Führung in der italienischen Serie A auf beeindruckende neun Punkte aus. Die Konkurrenz patzte, was Inter die Möglichkeit gab, sich weiter von den Verfolgern abzusetzen. Sechs Spieltage stehen noch aus, doch die Ausgangslage für die Mailänder ist hervorragend. Das Spiel gegen Como war dabei ein echter Krimi und zeigte die mentale Stärke des Teams.

Como, das mit einem Sieg Platz vier von Juventus Turin hätte zurückerobern können, startete furios und schien den Favoriten ins Straucheln zu bringen. Alex Valle brachte Como in der 36. Minute in Führung, Nico Paz erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0. Doch Inter antwortete prompt: Marcus Thuram verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 1:2, was bereits ein wichtiges Zeichen der Moral setzte. In der zweiten Halbzeit drehten die Mailänder dann richtig auf. Thuram, der von einem Fehler des Gegners profitierte, erzielte kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich zum 2:2. Denzel Dumfries trug sich ebenfalls mit einem Doppelpack in die Torschützenliste ein und brachte Inter mit 4:2 in Führung. Trotz der zwischenzeitlichen Aufholjagd Comos, die durch einen Foulelfmeter nach Videobeweis noch auf 3:4 verkürzten, konnte Inter den Sieg letztlich über die Zeit retten. Bemerkenswert ist, dass sich die beiden Teams in nur neun Tagen im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia wiedersehen werden. Dieses erneute Aufeinandertreffen verspricht weitere Spannung und Dramatik. Derweil patzte Inters erster Verfolger, der SSC Neapel, und verpasste es, den Abstand an der Tabellenspitze zu verkürzen. Gegen Parma Calcio kam Neapel nur zu einem 1:1-Unentschieden. Gabriel Strefezza brachte Parma bereits nach 33 Sekunden in Führung. Scott McTominay gelang erst im zweiten Durchgang der Ausgleich für Neapel. Dieses Ergebnis war für Inter Mailand von großem Vorteil, da es den Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen konnte. Die Fans von Inter können nun zuversichtlich in die verbleibenden Spiele gehen, während die Konkurrenz unter Zugzwang steht und um jeden Punkt kämpfen muss. Die Meisterschaft scheint für Inter greifbar nah, doch bis zum endgültigen Triumph ist noch einiges an Arbeit zu leisten. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Inter die Nerven behält und den Titel nach Mailand holt. Die Spiele versprechen jedenfalls weiterhin Hochspannung und jede Menge Emotionen





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