Intensive Hitzewelle im Juni: Temperaturen nahe 40 Grad möglich

Wetterexperten warnen vor einer langanhaltenden Hochdrucklage, die Österreich bis Ende Juni mit Temperaturen von bis zu 36 Grad und möglichen Höchstwerten um die 40 Grad konfrontiert. Tropennächte und Gewitterrisiken erhöhen die Belastung.

Nach einem ungewöhnlich kühlen und regenreichen Start in den Juni steht Österreich nun vor einer intensiven Hitzephase, die voraussichtlich bis weit in die zweite Junihälfte und darüber hinaus anhalten kann.

Experten von GeoSphere Austria und Ubimet warnen, dass die Temperaturen in den kommenden Tagen stark ansteigen werden. Während am Wochenende bereits Höchstwerte von bis zu 36 Grad im Osten des Landes prognostiziert werden, sehen die Modelle für die gesamte Bundesrepublik zunehmend Werte über 30 Grad. Besonders in Wien, im Burgenland, in Niederösterreich und in Teilen der Steiermark könnten Tageswerte von 33 bis 36 Grad erreicht werden.

Die nächtlichen Temperaturen bleiben ebenfalls hoch - in städtischen Gebieten liegt die Komforttemperatur oft über 20 Grad, sodass die sogenannte Tropennacht die Erholung des Körpers stark einschränkt und die Hitze von Tag zu Tag weiter aufbauen lässt. Der Grund für diese Entwicklung liegt in einem mächtigen Hochdruckgebiet, das zunehmend die Wetterlage dominiert und für ausgedehnten Sonnenschein sorgt. Die Sonneneinstrahlung liegt gegen Ende Juni bereits nahe ihrem jährlichen Maximum, was eine zusätzliche Aufheizung der Luftschicht bewirkt.

Modellrechnungen deuten darauf hin, dass der Höhepunkt der Hitze um den 29. Juni erreicht werden könnte, wobei in den heißesten Regionen Österreichs Temperaturen nahe oder sogar auf der 40‑Grad‑Marke möglich sind. In den Niederungen Ostösterreichs könnten Werte zwischen 37 und 39 Grad gemessen werden, und sollte die warme Luftmasse stärker ausfallen, wäre auch ein Durchbrechen der 40‑Grad‑Grenze nicht ausgeschlossen - ein Ergebnis, das zu den wärmsten Juni‑Messwerten der Landesgeschichte zählen würde.

Mit steigender Hitze steigt gleichzeitig das Risiko für starke Gewitter, besonders entlang der Alpen und im Bergland. Nachmittags und abends können dort heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und kleinen Böen auftreten. Solche Gewitter können zwar lokale Abkühlung bringen, verhindern jedoch in der Regel nicht das Fortbestehen einer großflächigen Hitzewelle. Nach aktueller Wetterprognose dürfte sich eine spürbare Wende erst zu Beginn des Julis abzeichnen.

Rund um den 1. Juli könnten atlantische Tiefdruckgebiete kühlere Luft nach Österreich lenken und somit eine leichte Abkühlung bewirken. Dennoch wird das Temperaturniveau voraussichtlich auf einem hohen Sommerniveau bleiben, mit Höchstwerten zwischen 27 und 33 Grad - immer noch deutlich über den langjährigen Durchschnittswerten.

Für die kommenden zwei Wochen lässt sich damit festhalten, dass Österreich nach einem kühlen, nassen Start in den Juni eine völlig andere Wetterseite erlebt: viel Sonne, steigende Temperaturen und eine zunehmend belastende Hitze werden das Wetter bestimmen





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