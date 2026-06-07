Intensiv‑Fahrtechnik‑Training für mehr Sicherheit in kritischen Verkehrssituationen

Profis trainieren das richtige Reagieren auf plötzliche Hindernisse, Notspurwechsel und Fahrzeuginstabilität in speziellen Intensiv‑ und Dynamik‑Kursen der ÖAVTC‑Zentren - jetzt im Rahmen einer 1+1‑Gratis‑Aktion.

Im alltäglichen Straßenverkehr können plötzlich auftretende Hindernisse, ein Notspurwechsel oder ein außer Kontrolle geratenes Fahrzeug die größte Gefahr für jeder*n Fahrer*in darstellen. Solche Notsituationen sind selten, doch wenn sie vorkommen, verlangt die Lage von selbst erfahrenen Motoristen ein sofortiges, richtiges und entschlossenes Handeln, um weiterführende Schäden oder Unfälle zu verhindern.

Genau deshalb setzen professionelle Fahrschulen auf gezielte Fahrtechnik‑Trainings, die nicht nur das frühzeitige Erkennen kritischer Situationen vermitteln, sondern auch das sichere Manövrieren des Fahrzeugs im Grenzbereich ermöglichen. In den österreichischen ÖAVTC‑Fahrtechnikzentren wird dieses Konzept im Rahmen einer 1+1‑Gratis‑Aktion doppelt attraktiv: Wer ein Intensiv‑Training absolviert, erhält ein zweites kostenlos, sodass das erlernte Können auf ganzer Linie gefestigt werden kann. Das Intensiv‑Training konzentriert sich auf wiederholte Gefahren‑ und Notfallmanöver, die das Reaktionsvermögen der Teilnehmer*innen dauerhaft verankern.

An speziellen Wassersäulen werden plötzlich auftauchende Hindernisse simuliert, wobei drei unterschiedliche Techniken trainiert werden: Notbremsen, Ausweichen und ein gezielter Crash, der in kontrollierten Bedingungen geübt wird. Während des Trainings führen die Teilnehmenden mehrere Durchläufe unter Aufsicht erfahrener Instruktor*innen durch, um das eigene Verhalten zu verinnerlichen. Ein weiteres Kernmodul ist die Stabilisierung des Fahrzeugs auf einer computergesteuerten Schleuderplatte, bei der Unter‑ und Übersteuern im Kurventraining praxisnah erprobt werden.

Die großzügig dimensionierten Schutzzonen erlauben das Üben mit realitätsnahem Tempo, sodass die erlernten Fähigkeiten unmittelbar in die Praxis übertragbar sind. Zusätzlich erhalten die Fahrer*innen Einblick in moderne Fahrassistenzsysteme, deren korrekte Nutzung Bestandteil des Intensiv‑Kurses ist. Im weiterführenden Dynamik‑Training wird das erlernte Wissen auf höhere Geschwindigkeiten ausgeweitet. Hier lernen die Teilnehmenden, bei Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h korrekt auf plötzlich auftretende Hindernisse zu reagieren oder den Notspurwechsel sicher zu vollziehen.

Der krönende Abschluss ist ein Handling‑Parcours, in dem sämtliche Techniken und Manöver in schneller Abfolge gefordert werden, um die Reaktionskette zu festigen. In fünf der acht ÖAVTC‑Zentren steht zudem ein eigens konzipiertes Aquaplaning‑Becken zur Verfügung. Dort können Fahrer*innen das Verhalten bei aufschwimmenden Reifen praktisch erproben und perfektionieren. Das Angebot richtet sich an routinierte Fahrer*innen, die in Ganztags‑Gruppentrainings von 26.

Juni bis 13. September 2026 in allen acht ÖAVTC‑Fahrtechnikzentren teilnehmen können, um ihr Können zu verfeinern und das Sicherheitsniveau auf den Straßen zu erhöhen





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