Intelligente Menschen: Meister der Selbsttäuschung?

Neue Forschungsergebnisse zeigen: Gerade Personen mit hohem IQ sind oft besonders gut darin, sich selbst zu belügen. Kognitive Selbstreflexion kann helfen.

Wer einen hohen Intelligenz quotienten (IQ) aufweist, wird gemeinhin als rational, in der Lage, komplexe Sachverhalte zu durchschauen und unbeeinflusst von Täuschungen betrachtet. Doch aktuelle Forschungsergebnisse offenbaren eine unerwartete Kehrseite der Medaille: Gerade Personen mit überdurchschnittlicher Intelligenz sind oft besonders versiert darin, sich selbst etwas vorzumachen und sich in Selbsttäuschung zu verstricken.

Dieses Phänomen wirft ein neues Licht auf die Funktionsweise des menschlichen Geistes und die potenziellen Risiken, die mit hoher kognitiver Leistungsfähigkeit einhergehen. Der österreichische Philosoph Paul Watzlawick (1921-2007) formulierte es einst pointiert: 'Wie schlau muss man eigentlich sein, um dumm zu sein?' Seine Frage scheint aktueller denn je zu sein. \Wie spektrum.de in einem Bericht erläutert, hegen Persönlichkeitsforscher seit geraumer Zeit den Verdacht, dass intelligente Menschen, aufgrund ihres größeren Repertoires an kognitiven Fähigkeiten und Argumentationsmustern, leichter in der Lage sind, ihre eigenen Selbsttäuschungen zu konstruieren und zu rechtfertigen. Robert Trivers, ein US-amerikanischer Soziobiologe, ging sogar noch einen Schritt weiter und argumentierte, dass Intelligenz nicht primär der Wahrheitsfindung dient, sondern vor allem der Fähigkeit, andere zu manipulieren und sich selbst dabei in einem positiven Licht darzustellen. Eine aufschlussreiche Studie lieferte hierfür eindrucksvolle Belege: Probanden mit ausgeprägten mathematischen Fähigkeiten konnten bei neutralen Themen wie der Bewertung von Hautcremes statistische Daten korrekt interpretieren. Sobald jedoch politisch brisante Themen wie Waffengesetze zur Diskussion standen, verzerrten auch sie die Zahlen, wenn das Ergebnis ihrer eigenen Meinung widersprach. Besonders bemerkenswert war dabei, dass weniger intelligente Personen lediglich falsche Schlussfolgerungen zogen, während die intelligenten Teilnehmer oft scheinbar plausible Argumente entwickelten, um ihre Irrtümer zu rechtfertigen und ihre eigene kognitive Dissonanz zu minimieren. Dies deutet darauf hin, dass die Fähigkeit zur Selbsttäuschung eng mit der Intelligenz verbunden ist und als eine Art Schutzmechanismus dienen kann, der dazu beiträgt, das eigene Selbstbild zu erhalten und unangenehme Wahrheiten zu vermeiden. Die kognitive Selbsttäuschung scheint somit ein komplexes Zusammenspiel von kognitiven Fähigkeiten, emotionalen Bedürfnissen und sozialen Einflüssen zu sein. \Die gute Nachricht ist jedoch, dass es Wege gibt, die eigenen Denkfallen zu erkennen und zu umgehen. Personen, die sich ihrer eigenen kognitiven Grenzen bewusst sind und über eine ausgeprägte 'kognitive Selbstreflexion' verfügen, scheinen besser in der Lage zu sein, ihre Intelligenz effektiv zu nutzen und sich weniger von ihren eigenen Verzerrungen beeinflussen zu lassen. Kognitive Selbstreflexion beinhaltet die Fähigkeit, das eigene Denken, die eigenen Überzeugungen und die eigenen Motive kritisch zu hinterfragen. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen können Menschen ihre eigenen Denkfehler erkennen und korrigieren, bevor sie zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen führen. Dies erfordert jedoch eine hohe Selbstwahrnehmung, die Bereitschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, und die Fähigkeit, unbequeme Wahrheiten zu akzeptieren. Die Forschung betont, dass eine erhöhte Selbstreflexion einen positiven Einfluss auf die Nutzung der Intelligenz hat und hilft, die Fallstricke der Selbsttäuschung zu vermeiden. Der Weg zur rationalen Erkenntnis führt somit nicht nur über einen hohen IQ, sondern auch über die Fähigkeit zur Selbstreflexion und die Bereitschaft, die eigenen kognitiven Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren. Dies ermöglicht es, die eigene Intelligenz optimal zu nutzen und sich nicht von den eigenen kognitiven Vorurteilen und Verzerrungen in die Irre führen zu lassen





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