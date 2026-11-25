Neue Zahlen zeigen dramatischen Wandel: Über 70 Prozent der Wiener unter 20 Jahren stammen aus Zuwandererfamilien. Der Integrationsmonitor offenbart Bildungstrends.

Die Bevölkerung Wien s verändert sich fundamental, insbesondere bei der jungen Generation. Über siebzig Prozent aller Wien erinnen und Wien er unter zwanzig Jahren weisen mindestens einen im Ausland geborenen Elternteil auf. Diese erschreckende aber auch faszinierende Erkenntnis stammt aus dem aktuellen Integrations- und Diversitätsmonitor, der die tiefgreifenden gesellschaftlichen Verschiebungen in der Bundeshauptstadt detailliert abbildet. Die Daten verdeutlichen, wie sehr die demografische Struktur der Stadt durch Zuwanderung geprägt ist.

Demografischer Wandel und Generationenvergleich

Der siebte Integrations- und Diversitätsmonitor der Stadt Wien macht die Unterschiede zwischen den Altersgruppen unverkennbar deutlich. Während bei den Siebzig- und Achtzigjährigen der Anteil der Menschen mit Migrationsbezug bei bloß dreizehn Komma zwei Prozent liegt, ist dieser Wert bei den Jugendlichen mehr als doppelt so hoch. Über alle Altersgruppen hinweg betrachtet, beläuft sich der Anteil der Wiener mit Migrationshintergrund auf sechzig Komma neun Prozent. Ein engerer statistischer Migrationshintergrund, definiert durch zwei im Ausland geborene Eltern, besitzen fünfzig Komma fünf Prozent der Gesamtbevölkerung.

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Einwohnerzahlen und staatsbürgerliche Vielfalt

Zum Jahresbeginn des Jahres zweiundzwanzigsechszahlte die Bundeshauptstadt genau zweimillionenvierzigtausendneunzehnhundertvierzehn Einwohnerinnen und Einwohner. Das entspricht einem Anstieg von fast neunzigtausend Menschen im Vergleich zu vor drei Jahren. Die städtische Statistik verzeichnet derzeit Personen mit einundachtzig verschiedenen Staatsbürgerschaften, die in Wien leben. Mit einem Durchschnittsalter von einundvierzig Komma drei Jahren ist Wien das jüngste Bundesland Österreichs, was die soziale Dynamik der Stadt weiter beschleunigt.

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Herkunftsländer und bildungspolitische Auswirkungen

Zu den bedeutendsten Herkunftsländern der Wiener mit ausländischer Wurzeln zählen Serbien, die Türkei und Deutschland. Diese neuen statistischen Erkenntnisse rücken das Bildungssystem zunehmend in den Fokus der öffentlichen Diskussion. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler zwischen fünfzehn und neunzehn Jahren mit Migrationshintergrund hat eine zur Matura führende Ausbildung abgeschlossen oder befindet sich noch auf diesem Bildungsweg. Parallel dazu steigt jedoch auch der Anteil jener Jugendlicher, die nach der Pflichtschule keine weitere Ausbildung aufnehmen.

Präsentation durch Vizebürgermeisterin Emmerling

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling von der Partei Neos präsentierte die Ergebnisse des Monitors im Rathaus. Ihre Präsentation unterstreicht die politische Bedeutung der Daten für die künftige Stadtplanung und Integrationsstrategie. Die Zahlen dienen als wichtige Grundlage für Diskussionen über Chancengleichheit und soziale Teilhabe in einer immer diverser werdenden Gesellschaft. Die detaillierten Auswertungen bieten Einblicke in die Realitäten des Zusammenlebens in der modernen Metropole.