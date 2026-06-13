Integrationsexperte Kenan Güngör: "Die größte Integrationsmaßnahme wäre, offen zu sprechen, dass die meisten Migranten sich gut integriert haben"

Integrationsexperte Kenan Güngör spricht über die Integration junger Muslime und die Rolle von Bildung und empathischen Autoritäten in der Integration. Er betont, dass Bildung zwar wichtig ist, aber integrationsbemühte Eltern scheitern an Herausforderungen und wünschen sich für ihre Kinder ein besseres Leben, einen Platz in der Gesellschaft und die Erhaltung ihrer Kultur und Religion. Seine eigene Erfahrung als jugendlicher Migrant aus der Türkei zeigt, wie wichtig es ist, Vertrauen und Perspektiven zu vermitteln.

Integrationsexperte Kenan Güngör spricht über die Integration junger Muslime und die Rolle von Bildung und empathischen Autoritäten in der Integration. Er betont, dass Bildung zwar wichtig ist, aber integrationsbemühte Eltern scheitern an Herausforderungen und wünschen sich für ihre Kinder ein besseres Leben, einen Platz in der Gesellschaft und die Erhaltung ihrer Kultur und Religion.

Seine eigene Erfahrung als jugendlicher Migrant aus der Türkei zeigt, wie wichtig es ist, Vertrauen und Perspektiven zu vermitteln. Er betont, dass die Politik die Integration fördern kann, indem sie öffentlich ankündigt, dass die meisten Migranten sich gut integriert haben und dass Leistungen für diejenigen erbracht werden, die sich um Integration bemühen, auch wenn sie mit prekären Bedingungen zu kämpfen haben





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