Instagram-Abmahnung: Tiroler Künstlerin soll 13.000 Euro zahlen

Eine Tiroler Künstlerin soll wegen eines Musikstücks im Insta-Reel 13.000 Euro zahlen. Rund 500 Personen in Österreich wurden abgemahnt.

Die freischaffende Künstlerin Judith K. aus Tirol hat eine Instagram-Abmahnung erhalten, die sie tief erschüttert. Anwälte der Rechteinhaber fordern von ihr 13.000 Euro für ein Musikstück mit einer Länge von 13 Sekunden, das in einem Reel verwendet wurde.

Die Forderung traf die Tirolerin völlig unerwartet. Das Schreiben wurde ihr nach eigenen Angaben aus heiterem Himmel zugestellt, und die Summe entspricht fast 1.000 Euro pro Sekunde Musik.

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Wie es zur Forderung über 13.000 Euro kam

Die Abmahner stufen das Posting als gewerblich ein, obwohl die Musik auf einem Privataccount veröffentlicht wurde. Grundlage ist der Inhalt des Beitrags, in dem Judith K. für ein Event warb, bei dem sie eine ihrer Skulpturen ausstellte.

Das Musikstück war Judith K. zuvor von Instagram selbst vorgeschlagen worden. Die Musik war lizenziert, was die Forderung im Kern nicht entkräftet, da die Lizenz nur für nichtgewerbliche Nutzung gilt.

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Laut dem Forderungsschreiben ist die Zahlung der Summe fällig. Andernfalls droht den Angaben nach eine Klage gegen die Künstlerin.

Positionen der Betroffenen und des Urheberrechtsexperten

Judith K. schilderte ihre Reaktion beim Sender ServusTV und sagte, ihr sei schlecht geworden und ihr sei der Boden weggezogen worden. Sie hatte nach eigener Darstellung nicht damit gerechnet, für eine Musikauswahl dieser Art belangt zu werden.

Ihr Anwalt und Urheberrechtsexperte Bernhard Tonninger bezeichnet Forderungen wie diese als total überhöht. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass ein langer Rechtsstreit für Betroffene hohe Risiken und versteckte Kosten mit sich bringt.

Aus diesem Grund läuft es nach Einschätzung von Tonninger im besten Fall auf einen Vergleich hinaus. Auch Judith K. hat letztlich einen Betrag gezahlt, dessen Höhe nicht öffentlich gemacht wird. Die Zahlung schmerze sie dennoch, wie sie im TV-Beitrag des Formats Servus am Abend berichtete, der werktags um 18:05 Uhr ausgestrahlt wird.

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Massenabmahnungen in Österreich und Folgen für Nutzer

Allein wegen dieses einen Musikstücks werden in Österreich derzeit rund 500 Personen abgemahnt. Hinzu kommen Tausende Abmahnungen wegen anderer Musikstücke.

Für Musikproduzenten sind solche Massen-Abmahnungen offenbar weit mehr als ein kleiner Nebenverdienst. Nach Einschätzung der Berichterstattung dürfte sich dahinter mittlerweile ein Millionengeschäft verbergen.

Laut den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Instagram darf gewerbliche Musik ohne entsprechende Lizenz nicht genutzt werden. Auf diese Einschränkung werden Nutzer bei der Musikauswahl im App-Alltag aber nicht gesondert hingewiesen.

Das Fazit lautet daher, dass bei Musikvorschlägen von Instagram Vorsicht geboten ist. Wer Reels für geschäftliche Zwecke bewirbt, kann bei einer unbedachten Musikwahl schnell eine teure Forderung erhalten.