Insolvenzverwalter Grabenweger sichert 50 Millionen Euro bei Ingbe-Stiftung

Der Oberste Gerichtshof Liechtensteins gibt dem Rechtsmittel von Andreas Grabenweger statt und sichert 50 Millionen Euro für die Signa-Insolvenz.

Im laufenden Insolvenzverfahren gegen den ehemaligen Signa-Gründer René Benko hat der Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger einen bedeutenden rechtlichen Erfolg erzielt. Er konnte beim Fürstlichen Obersten Gerichtshof in Liechtenstein durchsetzen, dass 50 Millionen Euro aus dem Vermögen der Ingbe-Stiftung für das weitere Verfahren gesichert werden können.

Gewinn vor dem Obersten Gerichtshof

Die Entscheidung des höchsten Gerichtslandesfolgte der Argumentation von Andreas Grabenweger und widerrief damit die vorherige Einschätzung des Obergerichts. Das höhere Gericht hatte zuvor keine Berechtigung gesehen, Ansprüche gegen die nach Benkos Mutter Ingeborg benannte Stiftung geltend zu machen. Durch das Urteil des Obersten Gerichtshofs ist die Position des Verwalters nun gestärkt und das vermögenswerte Risiko für die Gläubiger wurde reduziert.

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Hintergrund der einstweiligen Verfügung

Bereits zu Beginn dieses Jahres hatte Andreas Grabenweger beim Fürstlichen Landgericht in Vadaz eine einstweilige Verfügung beantragt. Diese Maßnahme zielte darauf ab, Ausschüttungen an die begünstigten Familienmitglieder von René Benko zu stoppen. Obwohl das Landgericht dieser Verfügung nicht rechtskräftig stattgab, ermöglichte sie es vorerst, dass die Stiftung nicht mehr als 50 Millionen Euro des damaligen Gesamtvermögens von geschätzt 300 Millionen Euro ausschütten durfte.

Konkurrenz der gerichtlichen Instanzen

Zwischen den verschiedenen Instanzen bestanden erhebliche Differenzen regarding der Auslegung der Rechte des Insolvenzverwalters. Während das Obergericht die Ansprüche der Ingbe-Stiftung als unbegründet ansah, bestand Andreas Grabenweger auf seiner Interpretation. Der Fürstliche Oberste Gerichtshof hat nun diese Kontroverse zugunsten des Verwalters entschieden und seine Sichtweise auf die Vermögenssicherung bestätigt.

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Auswirkungen auf das Insolvenzverfahren

Durch die Sicherstellung der 50 Millionen Euro steht dem Insolvenzverfahren nun liquide Mittel zur Verfügung, die für die weitere Abwicklung genutzt werden können. Dies stellt einen direkten finanziellen Gewinn für die Masse dar und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Forderungen der Gläubiger teilweise bedient werden können. Die Ingbe-Stiftung bleibt somit im Fokus der weiteren Ermittlungen und Vermögensprüfungen.

Weitere Schritte und Prozedere

Mit der Aussendung des Insolvenzverwalters am Dienstagabend wurden die Details der Entscheidung offiziell bekannt gegeben. Andreas Grabenweger wird nun die gesicherten Mittel in das Verfahren einbringen und die weiteren rechtlichen Schritte koordinieren. Die Familie Benko muss nun mit den Konsequenzen der höheren gerichtlichen Entscheidungen leben und kann möglicherweise weitere Rechtsmittel erwägen, obwohl das höchste Gericht bereits geurteilt hat.