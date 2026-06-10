Insolvenzverfahren: René Benkos Ehefrau muss zwei Millionen Euro zurückzahlen

Im Insolvenzverfahren gegen René Benko hat der Masseverwalter vor dem Landesgericht Innsbruck einen ersten Erfolg erzielt: Benkos Ehefrau wurde zur Rückgabe von zwei Millionen Euro verurteilt, die ihr Mann 2023 für angebliche Immobilieninvestments überwiesen hatte. Das Gericht wertete die Zahlung als anfechtbare unentgeltliche Verfügung, nicht als Unterhalt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, beide Seiten haben Berufung eingelegt.

René Benko , der Gründer der Signa -Gruppe, steht im Insolvenz verfahren. Im Jahr 2023 hatte er seiner Ehefrau eine Zahlung von zwei Millionen Euro unter dem Verwendungszweck "Eigenkapital für Immobilieninvestments " überwiesen.

Der Masseverwalter Andreas Grabenweger focht diese Transaktion an und erreichte in erster Instanz vor dem Landesgericht Innsbruck, dass die Ehefrau zur Rückzahlung der Summe in die Insolvenzmasse verurteilt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, beide Seiten haben Berufung eingelegt. Das Gericht wertete die Zahlung nicht als Unterhalt, sondern als unentgeltliche Verfügung, die im Insolvenzverfahren anfechtbar ist. Begründet wurde dies damit, dass Immobilienerwerb oder die Bereitstellung von Geldmitteln nicht unter den gesetzlichen Unterhaltsanspruch fallen.

Zudem äußerte die Richterin Zweifel an der Darstellung der Frau Benko, das Geld in eine Immobilienfirma investiert zu haben, da ihre Aussagen dazu ausweichend waren. Frau Benko wurde jedoch attestiert, bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Signa Holding im November 2023 keinen Einblick in die finanziellen Schwierigkeiten ihres Mannes gehabt zu haben, also gutgläubig gehandelt zu haben. Neben der Rückzahlung von zwei Millionen Euro plus vier Prozent Zinsen wurden weitere, vom Masseverwalter geforderte 850.000 Euro abgewiesen.

Während Frau Benko gegen das gesamte Urteil beruft, legt Masseverwalter Grabenweger nur teilweise Berufung gegen die Abweisung von 150.000 Euro ein. Die Frist für die Berufung läuft diese Woche ab, der Fall wird nun vor dem Oberlandesgericht Innsbruck erneut verhandelt. Die Entscheidung wird mit Spannung erwartet, da sie weitere Auswirkungen auf die Vermögensauseinandersetzung im Insolvenzverfahren haben könnte





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